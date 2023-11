Luigi Carlon si è aggiudicato la prima edizione del premio "La bella Verona"

La prima edizione del premio "La bella Verona" ha il suo vincitore. È il presidente di Palazzo Maffei – Casa Museo Luigi Carlon, che insieme alla famiglia ha contribuito in modo significativo a promuovere la "bellezza" di Verona creando il nuovo spazio espositivo nel centro storico della città. Lo ha deciso oggi la commissione giudicatrice del premio, che si è riunita per valutare le tante proposte pervenute al bando indetto dall’Associazione Consiglieri Emeriti del Comune di Verona, un’ampia partecipazione che evidenzia il grande interesse della comunità verso il tema della bellezza della città.

Il premio sarà consegnato ufficialmente nella cerimonia che si terrà giovedì 30 novembre alle 16 nella sala Arazzi del municipio, un momento aperto a tutta la cittadinanza e a cui parteciperanno le realtà veronesi che hanno aderito al bando. La Commissione ha valutato «molto positivamente» la partecipazione delle altre candidature, di pregio e qualità, esempi significativi della valorizzazione della bellezza di Verona.

«Tutto ciò - spiega una nota del Comune di Verona - motiva l’Associazione a proseguire annualmente, come si era già preposta, con il Premio, che gode del patrocinio del Consiglio comunale, per valorizzare le tante ed importanti realtà che operano per la bella Verona». La Commissione era così composta: presidente Paola Marini (storica dell’arte e già direttrice del Musei Civici veronesi), Alberto Battaggia (presidente Commissione consiliare comunale Cultura e Turismo), Daniela Cavallo (architetto e docente di marketing territoriale), Francesca Flori (presidente del Consiglio degli studenti dell’Università di Verona), Massimo Mamoli (direttore del giornale L’Arena), Giorgio Gabanizza e Francesca Tamellini dell’Associazione Consiglieri Emeriti.