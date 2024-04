Manutenzioni, lavori e asfaltature in A4 e sulle Provinciali, viabilità limitata

Corsie ridotte in A4 e sensi unici alternati sulle strade provinciali veronesi in questa settimana. Settimana non facile per la viabilità a Verona, visto che fino al 17 aprile è in corso il Vinitaly, ma per limitare i disagi in autostrada i lavori si svolgeranno di notte.

LAVORI IN A4

Per riqualificare le barriere di sicurezza nello spartitraffico centrale tra i caselli di Sommacampagna e Verona Sud, in direzione Venezia, si viaggerà su due corsie di cui una a larghezza ridotta nelle notti di lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 aprile, dalle 22 alle 6 del giorno successivo.

Nello stesso periodo, quindi dal 15 al 19 aprile dalle 22 alle 6, sempre in direzione Venezia ma tra i caselli di Verona Est e Soave, si viaggerà su due corsie di cui una a larghezza ridotta per lavori di manutenzione dell'aiuola spartitraffico centrale.

E per cantieri urgenti di rifacimento della pavimentazione stradale, in direzione Milano, tra i caselli di Soave e Verona Est, si viaggerà su due corsie di cui una a larghezza ridotta dalle 22 di venerdì 19 aprile alle 7 di sabato 20 aprile.

LAVORI SULLE STRADE PROVINCIALI

Cominciano questa settimana due lunghi cantieri in due strade di competenza della Provincia di Verona. Lavori che impongono l'istituzione di un senso unico alternato e la riduzione del limite di velocità a 30 chilometri orari.

I lavori interessano un tratto della Strada Provinciale 17c "di Santa Margherita", a Roncà. Le limitazioni sono previste tra le 8 e le 18, esclusi festivi e prefestivi, fino al 17 maggio. E sono necessarie per consentire la posa di infrastrutture per la fibra ottica.

Un altro cantiere viene attivato fino al 30 giugno sulla Strada Provinciale 26a, a Sommacampagna, per interventi connessi alla realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra la Provinciale e Via Molinara.