Potenziata con il sistema di lettura targhe la videosorveglianza di Villafranca

Il prefetto di Verona Donato Cafagna ed il sindaco di Villafranca di Verona Roberto Dall'Oca hanno sottoscritto nel corso del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di giovedì scorso, 21 settembre, il protocollo per il potenziamento degli impianti di videosorveglianza urbana e gestione del sistema di lettura targhe nel territorio comunale.

L'intesa amplia le potenzialità del sistema integrato di videosorveglianza nei luoghi pubblici cittadini attraverso un sistema strutturato di rilevazione targhe disponibile per le sale operative di tutte le forze di polizia e della polizia locale e programmato in modo da rilevare in tempo reale situazioni di emergenza.

L'alert è gestito nell'ambito del piano coordinato di controllo del territorio secondo le competenze specifiche della polizia locale e consente il tempestivo intervento operativo senza duplicazioni. Il sistema è stato autorizzato dal dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno a collegarsi con il sistema di controllo nazionale targhe e transiti, che raccoglie informazioni sui veicoli rubati, non revisionati e di interesse di polizia giudiziaria.

«Il patrimonio informativo acquisito - ha dichiarato il prefetto - potrà avere utile impiego nelle attività di prevenzione, integrando i dispositivi e le risorse destinati al servizio di controllo del territorio, ai fini di polizia giudiziaria e ai fini del controllo del traffico e della mobilità».