Lavoro, una serie di incontri per scoprire le opportunità: ricercati a Verona autisti di bus e addetti mensa

Prendono il via il 18 gennaio otto incontri gratuiti dedicati a giovani e adulti sul mondo del lavoro e delle professioni, organizzati dal Servizio Politiche del Lavoro del Comune di Verona negli spazi in via Macello, 5 in zona Filippini, in collaborazione con agenzie ed enti specializzati del territorio.

Durante gli appuntamenti verranno approfonditi la conoscenza di alcuni profili professionali di cui c'è molta richiesta, come l’autista di autobus e il personale addetto alle mense, saranno illustrate le opportunità nel settore del turismo e della Pubblica Amministrazione, i canali, le modalità di ricerca, i pre-requisiti per candidarsi.

Verranno presentate le opportunità di mobilità in Europa e di formazione e lavoro in Australia e Canada; due appuntamenti saranno dedicati a laboratori pratici rivolti a giovani per la presentazione della candidatura al bando di Servizio Civile Universale.

Il nuovo ciclo di incontri è stato presentato giovedì mattina in Sala Arazzi. Sono intervenuti l’assessore al Lavoro Michele Bertucco e per il Servizio Politiche del Lavoro Comune di Verona la responsabile Miriam Salardi, la coordinatrice orientamento Deborah Biazzi e la Consulente Orientamento, Eurodesk e organizzazione eventi Anna Maria Maestri.

«Da tempo il Servizio Politiche del Lavoro si muove verificando quali sono gli orientamenti e i cambiamenti nel mondo del lavoro nei suoi vari aspetti - afferma l'assessore al Lavoro Michele Bertucco -. Il pubblico impiego, ad esempio, non desta più l'interesse di un tempo, gli enti locali fanno fatica a trovare il personale, lo dimostra la carenza di autisti per il trasporto pubblico, come evidenziato da Atv a cui ne servirebbero sessanta. Questa serie di incontri è stata pensata proprio per ragionare su come sta cambiando il lavoro, quali sono le proposte da fare e come intercettare le persone che vogliono trovare impiego in questi settori. Daremo loro le informazioni per intraprendere determinate professioni, su quali sono i loro diritti e quali sono le competenze indispensabili richieste da una società sempre più complessa come quella odierna».

«Al Servizio Politiche del Lavoro ogni anno si rivolgono circa 1500 persone – spiega Miriam Salardi –. Offriamo loro servizi di accompagnamento e orientamento al lavoro altamente personalizzati e articolati in diverse attività individuali, laboratoriali, seminari e incontri. Permettono alle persone interessate di avvicinarsi ai settori che cercano personale, capire il tipo di competenze che vengono richieste e come acquisirle».

La partecipazione agli incontri è gratuita, con iscrizione obbligatoria via mail a lavoro@comune.verona.it e fino all’esaurimento dei posti disponibili. Il calendario degli incontri è disponibile sul sito web del Comune di Verona – Servizio Politiche del Lavoro alla pagina “Incontri e Laboratori” (https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=65866). I dettagli di ogni specifico evento, eventuali requisiti, modalità e termini di iscrizione saranno pubblicati alcune settimane prima di ciascun incontro sulla medesima pagina.

Per informazioni, chiarimenti e indicazioni è possibile scrivere una email a lavoro@comune.verona.it o chiamare i numeri 045 8078782 - 8078776 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17.

Il calendario degli incontri

Il primo appuntamento è per giovedì 18 gennaio e giovedì 1 febbraio dalle 9.30 alle 12.30 con “Scegli il Servizio Civile insieme a noi”, due laboratori di gruppo dedicati a giovani tra i 18 e i 28 anni per approfondire le caratteristiche del programma e dei progetti. Sarà possibile confrontarsi con le operatrici del Servizio per orientarsi tra le diverse proposte, e inoltre si visioneranno la piattaforma e la procedura telematica per la presentazione della domanda. Chi lo desidera potrà ricevere supporto nella compilazione e nell'invio della propria candidatura.

L’appuntamento successivo è “Lavorare come autista di autobus a Verona – Se non hai le patenti specifiche…ci pensa ATV!”, esi terrà martedì 13 febbraio dalle 15 alle 17. L’incontro, realizzato in collaborazione con ATV Azienda Trasporti Verona, sarà dedicato alla presentazione della figura professionale dell’autista di autobus, ai percorsi formativi per conseguire gratuitamente le patenti richieste e ai benefits messi a disposizione dall’azienda, oltre che alle opportunità lavorative per chi è già in possesso delle patenti necessarie. Una figura molto richiesta, caratterizzata da dinamicità, possibilità di contribuire al miglioramento dei servizi e della vita della comunità e della città con il proprio lavoro, rendendo possibili gli spostamenti quotidiani di abitanti e turisti, adatta a chi ama la guida e il contatto con le persone.

A seguire, martedì 20 febbraio dalle 10.30 alle 15, l’iniziativa si sposterà in Gran Guardia per l’incontro “Incontralavoro Commercio e Turismo”, realizzato con il Centro per l’Impiego di Verona e l’Ente Bilaterale del Turismo e del Commercio del Veronese. Gli interessati a lavorare nel settore turistico e dei servizi a Verona potranno incontrare i rappresentanti di realtà ricettive, turistiche, ristorative e di servizi, svolgere colloqui individuali e presentare il proprio curriculum.

Il quinto appuntamento sarà incentrato su “Orientamento al lavoro nella Pubblica Amministrazione – Procedure di accesso e modalità di selezione” e si terrà martedì 19 marzo dalle 15 alle 17. Grazie alla collaborazione con l’agenzia per il lavoroManpower verrà fornita una panoramica sulle caratteristiche del lavoro nella Pubblica Amministrazione, i profili professionali di riferimento con mansioni ed inquadramento contrattuale, le modalità e i canali di ricerca di opportunità lavorative in questo settore, oltre che indicazioni per prepararsi ed affrontare al meglio i concorsi pubblici.

Martedì 16 aprile, dalle 15 alle 17, si terrà l’incontro “Lavorare e studiare in Australia e Canada – Esperienze per arricchire il proprio CV”. Grazie alla collaborazione con Go Study Australia e Go Study Canada, organizzazione australiana attiva a livello internazionale a supporto della mobilità internazionale, sarà possibile approfondire i programmi e le opportunità di studio e lavoro nei due Paesi.

Ulteriori possibilità all’estero, in Europa e oltre, saranno il focus dell’appuntamento successivo, che si svolgerà mercoledì 15 maggio dalle 15 alle 17. Durante l’incontro “Voglio andare all’estero! Opportunità di mobilità internazionale per i giovani”, organizzato in collaborazione con l’Agenzia Eurodesk di Verona ed Eures Veneto – Veneto Lavoro, sarà possibile conoscere da vicino i programmi messi a disposizione dell’Unione Europea per la mobilità internazionale, con un focus sui giovani tra i 16 e i 30 anni, oltre che opportunità varie e diversificate per fare un’esperienza all’estero, anche al di fuori dei confini comunitari.

L’ultimo appuntamento si terrà martedì 23 luglio dalle 10 alle 12, e avrà come tema le opportunità lavorative nell’ambito della ristorazione collettiva, con uno specifico focus sul contesto delle mense. L’incontro, dal titolo “Lavorare come addetto/a alle mense”, sarà in collaborazione con Euroristorazione. Un’occasione per approfondire questa figura professionale, i pre-requisiti, le mansioni, le condizioni di lavoro e per presentare la propria candidatura per opportunità lavorative nel nostro territorio.