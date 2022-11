Via Ponte Nuovo chiude per lavori, ma la viabilità nella zona viene garantita

Oramai deteriorata e quindi ritenuta poco sicura, la pavimentazione in porfido presente in via Ponte Nuovo e Largo Pescheria Vecchia, a Verona, sta per essere rifatta.

I lavori, che partiti il 2 novembre per concludersi tra circa un mese, prevedono la chiusura di via Ponte Nuovo nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Trota e l’intersezione con via Pescheria Vecchia. Qui vene istituito il divieto di transito e di sosta delle auto per tutta la durata dell'intervento.

La percorrenza della zona viene tuttavia garantita da i seguenti provvedimenti viabilistici. Chi arriva da via Trota, anziché svoltare a destra, dovrà proseguire in piazzetta Pescheria, dove viene creata una corsia a senso unico di marcia che arriva in via Pescheria Vecchia. Da qui, si potrà svoltare a sinistra per ricongiungersi con via Nizza, oppure a destra in direzione via Arche Scaligere e Prefettura. Durante il cantiere sarà viene abbassato il pilomat presente all’inizio di via Pescheria Vecchia.

CASSONETTI AMIA - Per consentire ai mezzi di Amia la raccolta dei rifiuti conferiti nelle due postazioni presenti in piazza Indipendenza e in via Nizza, da venerdì 4 novembre entrambe le batterie cassonetti saranno spostate in un’unica grande postazione situata in via Nizza, nel tratto compreso tra il civico 18 e l’angolo con lungadige Rubele. Sono stati affissi sui cassonetti appositi avvisi per informare i cittadini e le attività commerciali. Durante i lavori, i mezzi di Amia transiteranno da Via Pescheria Vecchia, svoltando poi a sinistra in Via Al Cristo. In considerazione degli spazi di manovra molto limitati si raccomanda la massima attenzione a non posteggiare, anche per pochi minuti, le auto in sosta non regolare.