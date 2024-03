Guasto all'ufficio postale, servizio trasferito in un container

Dal prossimo mercoledì, 27 marzo, l'ufficio postale di San Giovanni Lupatoto riaprirà temporaneamente in un container posizionato vicino alla sede di Via Ugo Foscolo. Il cosiddetto "ufficio postale mobile" fornirà tutti i servizi dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 ed il sabato dalle 8.20 alle 13.35. Inoltre, sarà dotato di un Postamat fruibile 24 ore su 24.

Il trasferimento dall'ufficio postale al container è cominciato nel pomeriggio di venerdì scorso e da mercoledì il servizio riprenderà nella nuova sede finché non saranno ultimati i lavori nell'edificio dell'ufficio postale. Lavori necessari perché il sistema di riscaldamento ha subito un danno e dovrà essere completamente sostituito. L'intervento, quindi, non sarà una rapida riparazione, ma prevede l'installazione di un nuovo impianto. E per questo la soluzione provvisoria trovata da Poste Italiane potrebbe durare qualche mese.