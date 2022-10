Lavori per la TAV a Verona: due corsie di via Unità d'Italia pronte alla chiusura

Stanno per scattare i nuovi provvedimenti nella zona Est di Verona, per consentire i lavori per la Tav.

Martedì 20 settembre, l'intervento per del consorzio Iricav Due per la realizzazione dell'Alta Velocità Verona-Padova, aveva portato alla chiusura momentanea del sottoposasso che da corso Venezia conduce a Porto San Pancrazio, la cui riapertura è fissata per il 27 dicembre, come da cronoprogramma, mentre la fino al 23 ottobre è stata temporaneamente modificata la viabilità in corrispondenza dell’incrocio tra via Unità d’Italia e via del Capitel.

Le nuove modifiche dovrebbero invece essere operative da martedì (lunedì verrà posizionata la segnaletica). Verranno chiuse via del Capitel e due corsie su via Unità d’Italia, che rimarrà percorribile su una sola corsia per entrambi i sensi di marcia. Per quanto riguarda via del Capitel, non sarà possibile svoltare a sinistra arrivando da corso Venezia e il semaforo verrà spento. Il tutto fino al 27 luglio 2023

Chi dovrà recarsi nel quartiere di Borgo Venezia provenendo da quella direzione, dovrà quindi svoltare all'altezza di Porta Vescovo. Questo verosimilmente fino alla fine dell'anno, quando sarà completata la rotonda in corrispondenza del nuovo supermercato, che avrà ingresso da via IV Stagioni e che permetterà la svolta a sinistra dentro il quartiere.

Sarà infine realizzato un attraversamento pedonale che garantirà il passaggio degli studenti, dal momento che in quel punto c’è un’importante fermata del trasporto pubblico extraurbano a servizio di tutti i compendi scolastici nella parte Nord di Corso Venezia.