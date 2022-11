Rete idrica, gas e pulizia: lavori al via sulle strade di Verona e provincia

Nuovi interventi al via in questi giorni lungo le strade di Verona e provincia, che portano a modifiche della viabilità.

In città

Acque Veronesi ha comunicato l'avvio di lavori per l’efficientamento delle reti. In questi giorni è partito il cantiere in via Barbarani, che rimarrà chiusa fino a fine mese, per consentire la sostituzione di una tratta di rete fognaria ormai giunta al termine della sua vita utile. Questa attività fa parte del piano strategico già avviato per l’ammodernamento delle tratte più critiche, per il quale sono stati previsti circa due milioni di euro.

A partire da lunedì 14 novembre verrà inoltre istituito un senso unico alternato in via Sezano, zona Santa Maria in Stelle, per la posa di circa 500 metri di una nuova tubazione dell’acqua. Questo intervento, che non comporterà l’interruzione del servizio, durerà circa un mese ed è necessario per sostituire una condotta fondamentale per l’approvvigionamento d’acqua della Valpantena.

In provincia

La Provincia di Verona ha comunicato che verrà sospesa la circolazione, dalle 8 alle 12 di mercoledì 9 novembre, lungo un tratto della Sp 33b "della Crocetta" in località "Santoccio", nel comune di Fumane. Una limitazione necessaria per consentire, in sicurezza, la pulizia della scarpata a valle della provinciale.

Il traffico verrà deviato sulla Sp 34 "Della Valgatara" per chi proviene da Marano e sulla Sp 33 "Del Pastello" per chi sale da San Pietro in Cariano.

Verranno invece istituiti, dal 16 al 25 novembre, il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari lungo un tratto della Sp 24 "del Serraglio", nel comune di Povegliano Veronese.

Le limitazioni, previste nella fascia oraria tra le 8 e le 18 festivi e prefestivi esclusi, sono necessarie per consentire alcuni interventi alle condotte della rete del gas, propedeutici alla realizzazione di una nuova rotatoria.