Lavori in A4 nel Veronese: numero di corsie ridotto in orario notturno

In questa nuova settimana appena iniziata, prendono il via altri interventi in territorio veronese lungo l'autostrada A4.

Lavori per il rifacimento della pavimentazione avranno luogo in carreggiata Est (direzione Venezia), tra i caselli di Sommacampagna e Verona Sud (dal km 313+000 al 308+000). Pertanto si viaggerà su due corsie di marcia, di cui una a larghezza ridotta, nelle notti di lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 maggio, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo.

Un intervento di riparazione dei giunti del ponte sul torrente Chiampo, interesserà invece la carreggiata Ovest (direzione Milano) tra i caselli di Montebello e Soave (dal km 309+600 al Km 308+900). In questo caso sarà una sola la corsia di marcia a disposizione dei viaggiatori nelle notti di lunedì 2 e martedì 3 maggio, sempre dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo.