Finiti i lavori di estensione delle fogne di Roncà, ora via alle asfaltature

Al via i lavori di asfaltatura per la conclusione delle opere di estensione della rete fognaria di Roncà. L’intervento di Acque Veronesi ha permesso la realizzazione di una nuova rete fognaria nera in zone che non erano servite. Le opere hanno interessato Via Calvarina, Via Corte Cavaggioni e Via Viola, con la posa di una rete fognaria di circa 1.400 metri e la realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento. Il costo complessivo dei lavori finanziati è stato di 750mila euro.

«L'amministrazione comunale di Roncà ringrazia pubblicamente Acque Veronesi per gli importanti interventi svolti - ha detto il sindaco di Roncà Lorenzo Ruggeroni - Finalmente una parte del nostro comune sarà servita da un impianto fognario adeguato alle esigenze della normativa vigente. Da sindaco voglio sperare che nei prossimi anni si possa completare questo prezioso lavoro, in modo da consentire anche a Roncà di diventare un luogo ecologicamente attrezzato».