Al via il piano asfaltature da 7,5 milioni di euro per le strade provinciali veronesi 

La Provincia di Verona riferisce che sono iniziati nei giorni scorsi i primi cantieri per le asfaltature programmate per l’estate 2023 lungo le strade di competenza del Palazzo Scaligero. Si tratta di «oltre 60 chilometri per i quali la Provincia ha investito in tutto 7,5 milioni di euro». I lavori, in base a quanto si apprende, coinvolgono numerosi tratti di quaranta strade provinciali distribuite in diversi Comuni, dalla pianura alla Lessinia e al Baldo.

I cantieri, spiegano dalla Provincia di Verona, prevedono nella maggioranza dei casi l’istituzione di sensi unici alternati, con il ricorso alla sospensione temporanea della circolazione solo per quei tratti caratterizzati da una dimensione della carreggiata troppo contenuta per garantire il passaggio, in sicurezza, dei veicoli durante i lavori. Le asfaltature sono iniziate per la pianura a fine luglio mentre per l’area nord si attenderanno gli ultimi giorni del mese in corso per contenere i disagi alla viabilità nelle località turistiche del lago e della montagna veronese.

«Sono lavori che la Provincia programma per ogni estate - ha spiegato il presidente Flavio Pasini - a cui vanno aggiunti interventi straordinari per diversi altri chilometri di viabilità che vengono effettuati in base alle necessità, prediligendo comunque la bella stagione, garantendo così cantieri più brevi e una maggiore tenuta nel tempo del manto d’usura».

«Alcuni degli interventi più attesi riguardano la Sp 3 e la Sp 53 in prossimità del casello autostradale di Nogarole Rocca e il raccordo tra la Sp 2 e la Sp 21 a Villafontana - ha detto il consigliere con delega alla viabilità e ai lavori pubblici, Mauro Gaspari -. Vanno, inoltre, ricordati un tratto della Sp 4 dalla rotatoria di Santa Maria di Negrar verso Parona, la Sp 58 nel Comune di Soave e la Sp 8 dir, sul Baldo, tra Caprino Veronese e Ferrara di Monte Baldo».