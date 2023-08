Carreggiata ristretta sulla Transpolesana per installare nuove barriere di sicurezza

Anas ha programmato l'installazione di nuove barriere di sicurezza laterali lungo la Strada Statale 434 Transpolesana.

Per consentire l'esecuzione dei lavori è previsto il restringimento della carreggiata lungo i tratti di volta in volta interessati dai lavori con transito sempre garantito sulla corsia libera.

A partire da lunedì prossimo, 28 agosto, la limitazione sarà attiva in direzione Verona in tratti saltuari tra Roverchiara e Vallese di Oppeano. In direzione Rovigo le lavorazioni interesseranno un tratto di circa 700 metri all’altezza di Isola Rizza.

Il completamento di questa prima fase di interventi è previsto entro sabato 23 settembre.