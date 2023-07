Lavori pronti a partire a Sandrà per potenziare e rendere più efficiente l'acquedotto

Cominciano in via Pastrengo a Sandrà, nel Comune di Castelnuovo del Garda, i lavori per la sostituzione e il potenziamento della rete di acquedotto. Azienda Gardesana Servizi spa avvierà un importante intervento per migliorare la fornitura del servizio idrico agli utenti ed evitare gli sprechi.

Il cantiere aprirà lunedì 10 luglio e le opere interesseranno via Pastrengo, che sarà chiusa al traffico, in particolare nel tratto tra Via Zamboni a Via Aleardi. L’intervento si concluderà entro la prima settimana di agosto, prima dell’inizio della tradizionale Sagra di San Luigi. Nell’area interessata dall’intervento è prevista la disposizione di apposita segnaletica che indicherà i percorsi alternativi per veicoli e per il trasporto pubblico (ATV). L’accesso ai residenti sarà comunque garantito. Essendo via Pastrengo percorsa anche dagli autobus per servizio scolastico, di comune accordo con l’Amministrazione, si è deciso di dar corso ai lavori durante il periodo estivo, a scuole chiuse.

«La posa di nuove condotte in via Pastrengo è un intervento con importanti ricadute positive in termini di servizio agli utenti e di risparmio idrico – sottolinea Angelo Cresco, presidente di AGS -. Sostituendo le tratte di tubazione obsolete, viene implementata l’efficienza e migliorata la sostenibilità ambientale della rete di distribuzione riducendo le perdite in linea e, dunque, anche gli sprechi energetici, fattori importanti che indicano la grande attenzione di AGS per l’ambiente e i cittadini».

L’intervento per potenziare e migliorare la rete idrica prevede la posa di 230 metri di condotta, in sostituzione del vecchio tratto, e la realizzazione di 16 nuovi allacci, per un investimento complessivo di circa 60 mila euro.

«La condotta preesistente era giunta a fine vita tecnica e per questo si è resa necessaria la sostituzione – sottolinea Carlo Alberto Voi, direttore generale di AGS -. Inoltre, grazie all’intervento programmato, il diametro della condotta sarà maggiorato per consentire un servizio di erogazione più efficiente ed adeguato al maggior numero di utenti serviti. Considerati i diametri in gioco ed il ruolo "periferico" che la condotta rappresenta, abbiamo scelto di utilizzare una tubatura in polietilene, materiale molto performante e resistente a svariate sollecitazioni che, grazie alla sua duttilità, consentirà una maggiore rapidità di posa con conseguente riduzione dei tempi e, dunque, minore disagio per il traffico e la popolazione».

Per garantire la realizzazione dell’intervento, la via verrà chiusa al traffico, modificando la consueta viabilità. Nello specifico, lunedì 10 e martedì 11, non sarà consentito l’accesso a via Pastrengo dall’incrocio rotonda Via Zamboni fino al civico 3 (dalle 8 alle 18.30). Da mercoledì 12 luglio fino a completamento dei lavori, verrà disposto il senso unico alternato con semaforo, dal civico 3 fino a Via Monte Baldo. Inoltre, verrà precluso il traffico nel tratto da Via Monte Baldo a Via Aleardi, seguendo l’avanzamento del cantiere.