Lungo l'A4 verranno aperti cantieri per la manutenzione dei giunti in carreggiata Est (direzione Venezia), nel tratto compreso tra l’interconnessione con la Brennero il casello di Verona Sud (Km.277+500), dove i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia nella notte di martedì 7 febbraio, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo.

Una sola corsia sarà a disposizione dei viaggiatori nella notte di martedì tra l’interconnessione con la Brennero il casello di Verona Sud. Al via anche alcuni interventi sulla rete stradale gestita dalla Provincia di Verona

Lavori in A4 e sulle strade provinciali: come cambia la viabilità per i cantieri