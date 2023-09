Lavori in A4 e sulle strade ordinarie della provincia: le modifiche alla viabilità

Nuovi interventi al via in autostrada e sulla viabilità ordinaria veronese, che potrebbero causare alcuni disagi agli utenti.

A causa delle lavorazioni per la posa di sicurezza sotto il ponte dell'area di servizio Scaligera, in carreggiata ovest dell'A4, tra i caselli di Soave e Verona Est (dal Km 302+600 al Km 301+600), si viaggerà su due corsie di marcia di cui una a larghezza ridotta a partire dalle ore 23 di venerdì 22 alle ore 5 di sabato 23 settembre.

Sempre per quanto riguarda la zona est, la Provincia di Verona ha comunicato che verranno istituiti il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari lungo un breve tratto extraurbano della strada provinciale 20 “dell’Adige e del Tartaro”, nei comuni di San Martino Buon Albergo e Zevio. Le limitazioni, necessarie per consentire l'esecuzione dei lavori di realizzazione di due pile del viadotto Fibbio previsto nell'ambito del cantiere della linea alta velocità-alta capacità Verona-Padova, sono programmate dal 25 settembre al 15 dicembre.

Fino al 20 ottobre sarà in vigore il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari lungo un tratto della strada provinciale 33c “di Solane”, nel comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella. Le limitazioni, previste tra le 8 e le 18, esclusi festivi e prefestivi, sono necessarie per consentire la posa di infrastrutture per la fibra ottica.