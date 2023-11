Lavori per la TAV, chiuso il casello di Peschiera in direzione di Milano e un tratto di A4 nel weekend

Nell'ambito dei lavori del Consorzio Cepav due per la realizzazione del Lotto Brescia-Verona della linea ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia, sono programmati interventi conseguenti al varo del cavalcavia n. 248 (al Km. 253+800).

Per questo motivo si rende necessaria la chiusura del tratto autostradale compreso tra i caselli di Sirmione e Peschiera (dal Km 254+600 al Km 255+100) in entrambe le carreggiate, dalle ore 22 di sabato 25 alle ore 5 di domenica 26 novembre.

I viaggiatori diretti a Venezia verranno fatti uscire al casello di Sirmione e una volta convogliati sulla SR11 potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Peschiera. Similmente i viaggiatori diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Peschiera e attraverso la SR11 potranno rientrare in A4 al casello di Sirmione. Nei medesimi orari saranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Sirmione e lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Peschiera.

Inoltre, per lavorazioni propedeutiche al varo del medesimo cavalcavia, lo svincolo di entrata per i viaggiatori diretti a Milano del casello di Peschiera sarà chiuso per 24 ore consecutive, dalle ore 22 di venerdì 24 fino alle ore 22 di sabato 25 novembre.