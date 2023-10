Asfaltature ed altri lavori in A4, limitazioni alla viabilità tra Verona e Sirmione

Da Sirmione a Verona Sud, da questa sera, 20 ottobre, a martedì prossimo, sono stati programmati tre distinti interventi sull'autostrada A4 che costringono a delle modifiche alla viabilità.

I primi lavori saranno effettuati sulla corsia in in direzione Milano. Dalle 21 di questa sera alle 18 di domenica 22 ottobre i cantieri urgenti per il rifacimento pavimentazione imporranno ai viaggiatori sulla A4 di procedere solo su due corsie di marcia tra i caselli di Verona Sud e Sommacampagna. E delle due corsie, una sarà parzialmente ridotta nella notte tra oggi e domani, dalle 22 alle 6.

Sempre per questi lavori, dalle 21 di oggi alle 12 di domani sarà chiuso lo svincolo di immissione in A4 dall'A22 per il traffico proveniente da Bolzano. E dalle 18 di oggi alle 18 di domenica rimarrà chiusa l’area di servizio Monte Baldo Ovest.

Il secondo intervento urgente sarà per la realizzazione di varchi e coinvolge l'A4 in entrambe le direzioni. Tra i caselli di Sirmione e Peschiera del Garda si viaggerà su due corsie di marcia di cui una a larghezza ridotta nelle notti di venerdì 20 e sabato 21 ottobre dalle ore 21 alle 6 del giorno successivo.

Infine, per lavori propedeutici alla realizzazione della nuova rampa di accesso verrà chiuso lo svincolo di uscita al casello di Peschiera del Garda per i viaggiatori provenienti da Venezia nella notte di martedì 24 ottobre 2023 dalle 22 alle 5 del giorno successivo.