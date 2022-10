Lavori in A4 tra Verona e Vicenza: corsie e svincoli momentaneamente chiusi

Nuovo intervento sull'Autostrada A4, questa volta a cavallo tra le province di Verona e Vicenza.

I lavori di rifacimento della pavimentazione avranno luogo tra i caselli di Verona Est e Montebello, in carreggiata Est (direzione Venezia). Si viaggerà dunque su una sola corsia di marcia dalle ore 22 di venerdì 14 alle ore 6 di sabato 15 ottobre, mentre, a partire da quell'ora, saranno due le corsie a disposizione fino alle ore 10 di domenica 16 ottobre.

Conseguentemente ai lavori di cui sopra, dalle ore 22 di venerdì 14 ottobre fino alle ore 10 di domenica 16 ottobre, verranno chiusi lo svincolo di uscita da Milano e di entrata per Venezia del casello di Soave.

La Provincia di Verona invece ha informato che verrà sospesa la circolazione, dal 2 al 30 novembre, lungo un tratto extraurbano della strada provinciale 8 "Del Baldo", tra le località Albaré e Meneghei nel territorio di Ferrara di Monte Baldo. La limitazione - prevista nella fascia oraria tra le 8 e le 16, festivi e prefestivi esclusi - si rende necessaria per consentire l'esecuzione in sicurezza di lavori di taglio boschivo a lato della provinciale da parte dell'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario (Veneto Agricoltura). La strada, a novembre, è caratterizzata da un traffico contenuto. Le deviazioni, segnalate in loco, sono previste lungo la viabilità comunale.