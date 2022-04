Lavori notturni pronti a partire in A4: numero di corsie ridotto in alcuni tratti

Dalla tarda serata di martedì, prenderà il via una serie di interventi lungo la A4, che toccano il territorio veronese.

I lavori di riparazione dei giunti sul ponte del torrente Chiampo, interesserano la carreggiata ovest (direzione Milano) tra i caselli di Montebello e Soave (dal km 309+600 al Km 308+900), dove si viaggerà su una sola corsia di marcia nelle notti di martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 aprile, dalle ore 21 alle ore 6.

Il rifacimento della pavimentazione riguarderà invece il tratto compreso tra i caselli di Montecchio e Soave (dal km 311+000 al 308+700), sempre in carreggiata ovest. Anche in questo caso ci sarà solo una corsia di marcia a disposizione dei viaggiatori dalle ore 21 di venerdì 29 alle ore 6 di sabato 30 aprile. Successivamente il numero di corsie aumenterà a due dalle 6 di sabato 30 aprile alle ore 24 di domenica 1 maggio, mentre non si potrà accedere all’area di parcheggio San Lorenzo Ovest dalle ore 18 di venerdì 29 aprile alle 13 di domenica 1 maggio.

I lavori di prova d’identificazione dinamica del manufatto Illasi (Km. 294+542) e del manufatto Mezzane (Km 294+103), coinvolgeranno invece entrambe le carreggiate tra Soave e Verona Est, dove si viaggerà su due corsie di marcia, di cui una a larghezza ridotta, tra le ore 24 di martedì 26 e le ore 3 di mercoledì 27 aprile.

Un'opera di rifacimento della pavimentazione avrà luogo invece in carreggiata est (direzione Venezia) tra i caselli di Sommacampagna e Verona Sud (dal km 313+000 al 308+000). Nelle notti di martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 aprile, tra le ore 21 e le ore 6, si viaggerà dunque su una sola corsia di marcia.

Un altro intervento sulla pavimentazione riguarderà il tratto compreso tra il casello di Peschiera e l’interconnessione A22 (dal km 268+700 al 272+100), sempre in carreggiata est. Due le corsie di marcia a disposizione degli utenti della strada, di cui una a larghezza ridotta, nelle notti di martedì 26, di mercoledì 27 e giovedì 28 aprile, tra le 21 e le 6, e dalle 21 di venerdì 29 aprile alle 24 di domenica 1 maggio.