Sale l'attesa per "La 10 di Bardolino", già 900 gli iscritti. Sabaini: «Una manifestazione consolidata molto cresciuta nel tempo»

Il conto alla rovescia è iniziato: mancano pochi giorni all’appuntamento con “La 10 di Bardolino”, corsa su strada organizzata da ASD Atletica Insieme, in collaborazione col Comune di Bardolino, in programma domenica 15 ottobre. Un appuntamento ormai classico, impreziosito dal fatto che sarà l’occasione per festeggiare il decennale della manifestazione.

Per l’occasione, la gara competitiva sarà valida come Campionato Regionale Veneto sulla distanza dei 10 chilometri su strada, sia a livello Assoluto (Seniores e Juniores) che per le categorie Amatori e Master. In dieci edizioni, è la terza volta che succede: l’ultima in ordine di tempo nel 2021, quando a laurearsi campioni regionali assoluti furono Riccardo Martellato di Assindustria Sport ed Eleonora Lot dell’Atletica Ponzano.

Il record della corsa è nelle mani del keniano Ishmael Chelanga Kalale, dell’Atletica Casone Noceto: vincitore delle ultime due edizioni, proprio un anno fa ha fatto segnare un ottimo crono di 30’10” sul percorso ondulato della gara, un tracciato perfettamente misurato che si snoda tra Bardolino e Cisano interessando anche l’immediato entroterra.

Le iscrizioni

Intanto lievitano le iscrizioni, che hanno già raggiunto quota 900 (il 50% delle quali provenienti da fuori la provincia di Verona): considerando che mancano ancora pochi giorni all’appuntamento e che alla gara competitiva si aggiunge una prova non competitiva, sullo stesso percorso e comunque con misurazione dei tempi, si può prevedere che il numero di partecipanti della passata edizione verrà largamente superato.

La quota di iscrizione ha raggiunto l’ultimo step: fino al 12 ottobre sarà di 22 euro per la gara competitiva, di 20 euro per la ludico-motoria. Negli ultimi due giorni, compreso il sabato precedente l’evento (14 ottobre), saranno di 25 e 23 euro.

È possibile iscriversi sul portale www.endu.net, alla voce “Eventi”, o di persona al Verona Marathon Hub in Circonvallazione Maroncelli 7/e, Verona, in orario di apertura.

«Un contesto ambientale unico e pregiato»

"La 10 di Bardolino" è stata presentata mercoledì 11 ottobre nel municipio di Bardolino: «Questa è una manifestazione consolidata, che ora taglia il traguardo dei dieci anni e che è cresciuta molto nel tempo - ha sottolineato il sindaco di Bardolino, Lauro Sabaini -. Si tiene a metà ottobre, un periodo che per noi coincide con la chiusura della stagione estiva, quest’anno prolungata da condizioni meteo straordinarie. Per Bardolino rappresenta un ulteriore volano per far conoscere il nostro territorio».

«È una gara tecnica molto apprezzata sia dagli atleti professionisti e sia da chi vuole semplicemente mettere alla prova le proprie capacità su un percorso panoramico che non ha eguali. - ha aggiunto l’assessore allo Sport, Fabio Sala - "La 10 di Bardolino" è diventata un evento di richiamo per i podisti e per questo risultato ringraziamo l’ASD Atletica Insieme, con cui da 10 anni va avanti un’ottima collaborazione».



Quali le caratteristiche più tecniche de La 10 di Bardolino? «La gara - ha spiegato Claudio Arduini, della ASD Atletica Insieme - si svolge su un percorso misto, molto tecnico, coi primi sette chilometri che si dipanano nell’entroterra, fra vigneti e uliveti, mentre l’ultima frazione si tiene sul lungolago, da Cisano a Villa Carrara. Significativa la presenza di atleti non veronesi e l’alta rappresentanza femminile a conferma dell’interesse che suscita correre in un contesto ambientale così unico e pregiato quale questo tratto rivierasco del Garda».