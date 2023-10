Istituto Assistenza Anziani, accordo con i lavoratori: sottoscritto l'integrativo e conciliate le cause

È arrivata la fumata bianca tra l’Istituto Assistenza Anziani e i sindacati Cisl Fp Verona, Fp-Cgil e Csa: è stato infatti siglato il contratto integrativo aziendale per il 2022, gettando le basi anche per il rinnovo del 2023, e conciliato il contenzioso tra l’Istituto e 244 lavoratori della struttura, dipendenti ed ex dipendenti.

Intersa che è stata raggiunta davanti al tribunale di Verona, dove l'IAA è stato assistito dagli avvocati Giovanni Sala ed Antonio Benaglio, mentre a rappresentare i lavoratori patrocinati dalle sigle sindacali c'erano gli avvocati Stefano Conti e Lucia Poli.

Un accordo raggiunto grazie al positivo e proattivo atteggiamento della maggioranza del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, che ha così permesso di riconoscere il ruolo dei lavoratori e delle sigle sindacali così come garantire il miglior servizio possibile agli utenti della struttura.

I diversi giudizi sono stati definiti sulla base della proposta conciliativa formulata dal giudice Antonio Gesumunno (Coordinatore della Sezione Lavoro), che tutte le parti hanno accettato.

Del milione e 256 mila euro del fondo per la contrattazione integrativa sono stati distribuiti ai lavoratori 440 mila euro, a riconoscimento della produttività individuale per un ammontare di circa 900 euro euro a testa. A ciò si aggiunge anche la decisione di proseguire sulla strada del riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali, in pratica gli scatti di anzianità dei lavoratori e delle lavoratrici.

Oggetto del contenzioso, avviato nel 2019, erano i trattamenti spettanti per le festività infrasettimanali, il diritto al pagamento del tempo necessario per indossare e smettere la divisa aziendale e i trattamenti riconosciuti per indennità accessorie. Si prevede sostanzialmente la restituzione all'Istituto delle ore indebitamente fruite dai lavoratori in occasione delle festività infrasettimanali, il riconoscimento del tempo necessario per indossare e smettere la divisa, nella misura di 7,5 minuti per turno e, infine, la rinuncia dell'Istituto alla restituzione delle somme erogate ai lavoratori a titolo di indennità accessorie.

Comune di Verona

«Esprimiamo soddisfazione perché andiamo nella direzione di collaborazione con tutte le parti sociali – sottolinea l’assessora alle Politiche sociali Luisa Ceni -. La forza lavoro è la prima componente di una struttura di questo genere, e il personale deve essere messo in condizione di lavorare in maniera adeguata, assicurare un servizio primario per la nostra collettività, le famiglie e i cittadini anziani di Verona. Quando era arrivata questa Amminiastrazione ha trovato una tensione molto alta – spiega Ceni – grande conflitto tra i dipendenti della struttura e la struttura stessa, e una contestazione da parte dei sindacati in presidio permanente. Con la nuova governance da noi indicata, è stato avviato un dialogo costruttivo fin da subito per cercare di far collimare tutte le esigenze di ciascuna delle parti all’interno della struttura. Finalmente siamo arrivati a trovare una un’importante soluzione per 244 posizioni, cosa che ha contribuito a rasserenare gli animi, per noi motivo di grande gioia».

Istituto Assistenza Anziani

Anche il presidente dell'IAA, l'avvocato Franco Balbi, ha espresso la propria soddisfazione per l'accordo raggiunto «ispirato a criteri di equilibrio e ragionevolezza, in un contesto normativo e giurisprudenziale tutt'altro che chiaro». Aggiungendo poi: «le conciliazioni, fortemente volute dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione, ci consentono di superare una stagione di esasperata conflittualità con i lavoratori e le sigle sindacali, di rendere certi i rapporti giuridici tra tutte le parti coinvolte e, per l'Istituto, i costi del contenzioso. Ma, soprattutto, confido che tutto ciò contribuisca a rasserenare il clima lavorativo nelle nostre strutture, a beneficio di tutti, innanzitutto dei nostri ospiti».

I sindacati

«Questo passo in avanti, unitamente alla definitiva chiusura dell’immane e grottesco contenzioso aperto dalla precedente direzione, avvenuta due settimane fa davanti al Tribunale di Verona con reciproca soddisfazione delle parti e applauso finale da parte dei lavoratori, rappresentano una svolta, speriamo definitiva, rispetto alla passata gestione caratterizzata da un minimo storico (zero assoluto) nelle relazioni sindacali e da una gestione assolutamente deficitaria sia sotto l’aspetto della organizzazione del lavoro che dei risultati economici». Queste le considerazioni di Antonio De Pasquale per Fp Cgil Verona e Nicola Cavedini per Csa, una volta raggiunta l'intesa.

«Come Fp-Cgil e Csa esprimiamo soddisfazione, e a ragion veduta possiamo dirci fiduciosi per il prossimo futuro. C’è ancora molta strada da fare sulla via del rilancio dell’ente, poiché il fardello di caos organizzativo e amministrativo ereditato resta molto pesante. Tuttavia l’atteggiamento positivo e proattivo dell’azienda davanti all’intelligente mediazione del giudice che ha consentito di chiudere centinaia di posizioni aperte dal precedente assurdo contenzioso, e la predisposizione a riconoscere e valorizzare la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori in sede di contrattazione decentrata, rappresentano segnali di svolta importanti e attesi, che potranno dare la spinta anche al rilancio dell’immagine pubblica dell’ente di cui oggi più che mai c’è assoluto bisogno.

La linea di coerenza nella lotta e la costanza nel rafforzare il rapporto di fiducia con lavoratrici e lavoratori mantenuta da Fp-Cgil e Csa - gli unici sindacati ad avere garantito assistenza legale gratuita a lavoratrici e lavoratori - è stata premiata. Continueremo a vigilare affinché all’interno dell’Iaa sia possibile lavorare con sempre maggiore serenità e la certezza che le ragioni del lavoro non verranno ignorate o calpestate».