Over 60 in gita d'autunno alla scoperta dei siti Unesco grazie al Comune di Verona

Cividale del Friuli, la Laguna di Venezia, Asolo, Aquileia e Vicenza. Sono queste le mete delle gite che l’assessorato al Turismo sociale ha organizzato, per il prossimo autunno, a favore degli over 60 veronesi. Tutte le escursioni, della durata di un giorno, permetteranno di scoprire cinque siti Unesco di Veneto e Friuli Venezia Giulia, visitando musei e località di grande interesse, per un percorso in cui non saranno trascurati gli elementi enogastronomici.

Le gite sono riservate ai residenti nel Comune di Verona che abbiano compiuto 60 anni di età, completamente autosufficienti. Poiché tutte le uscite prevedono tratti da percorrere a piedi sono consigliati abbigliamento e scarpe comodi. È possibile iscriversi alle escursioni a partire da mercoledì 2 agosto esclusivamente online su www.comune.verona.it/turismosociale oppure telefonando ai numeri 045 8078635 - 045 8078637 fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni è inoltre possibile visitare la pagina https://www.facebook.com/turismosocialeverona o scrivere una email a turismo.sociale@comune.verona.it.

Programma autunno 2023

La prima gita sarà giovedì 21 settembre a Cividale del Friuli, inserita nel 2011 nella lista del patrimonio Unesco con il sito seriale “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”. In programma la visita guidata del centro storico, ingresso e visita guidata al Templetto Longobardo e al Museo Cristiano e Tesoro del Duomo. Dopo il pranzo in ristorante, visita guidata di una cantina con degustazione. Prezzo 75 euro.

Martedì 26 settembre il secondo appuntamento con guida per l’intera giornata e motonave in esclusiva per la Navigazione nella Laguna di Venezia. Iscritta nel 1987 nella Lista del Patrimonio Mondiale, Venezia si contraddistingue per l’unicità e la singolarità dei suoi valori culturali, costituiti da un patrimonio storico, archeologico, urbano, architettonico, artistico e di tradizioni eccezionale, integrato in un contesto ambientale, naturale e paesaggistico straordinario. Previsti ingresso e visita guidata al Teatro La Fenice e alla Chiesa della Pietà. Dopo il pranzo a bordo della motonave a base di pesce, ingresso e visita all’isola di San Servolo. Prezzo 98 euro.

Terza gita in programma giovedì 5 ottobre ad Asolo, incantevole borgo vicino alle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, che creano un paesaggio unico e meraviglioso dichiarato Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 2019. All’arrivo passeggiata guidata nel centro storico, seguita dalla visita guidata al Museo Civico. Dopo il pranzo in ristorante, visita guidata di una cantina con degustazione. Prezzo 75 euro.

Martedì 10 ottobre la meta sarà Aquileia, caratterizzata dalla sua vasta ed estesa zona archeologica e dalla sua Basilica Patriarcale, per le quali è stata inserita nella lista del patrimonio Unesco nel 1998. Si inizia con ingresso e visita guidata alla Basilica di Aquileia e agli scavi archeologici. Dopo il pranzo in ristorante con degustazione vini, si chiuderà la giornata con una passeggiata a Grado. Prezzo 75 euro.

Ultima gita in programma sarà giovedì 19 ottobre a Vicenza, riconosciuta come Sito Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1994 per la sua unicità legata alle opere dell’architetto Palladio e nel 1996 per le ville palladiane del Veneto. Dopo una passeggiata guidata nel centro storico, ci sarà la visita guidata al Teatro Olimpico. Dopo il pranzo in ristorante, visita guidata in una cantina con degustazione. Prezzo 75 euro.