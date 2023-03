Incontri di ascolto con residenti di case Agec «per migliorare qualità della vita»

Sono 6.811 gli immobili che Agec gestisce a Verona, 4.068 dei quali sono alloggi assegnati per la quasi totalità a nuclei con certificate situazioni di precariato economico e sociale, per un totale di 6.856 inquilini. Da Cadidavid e Marzana, quasi tutti i quartieri conoscono una significativa presenza di edilizia popolare con una distribuzione quindi abbastanza omogenea sul territorio che vede, storicamente, alcune concentrazioni in Borgo Nuovo dove si contano più di 700 alloggi.

Un patrimonio immobiliare che richiede una costante manutenzione, se non interventi di natura straordinaria, in casi specifici, di competenza di Agec. I complessi residenziali hanno caratteristiche, esigenze e problematiche proprie, che per la prima volta saranno al centro di incontri pubblici con il Comune. È partito ieri, 22 marzo, il ciclo di appuntamenti promossi dall'assessorato al decentramento per avviare il dialogo e instaurare un rapporto di collaborazione, nel tentativo di migliorare le condizioni dei residenti all’interno dei complessi residenziali.

Il primo appuntamento si è tenuto nella sala San Giacomo in Piazzale Scuro ed era rivolto agli inquilini del condominio Tre Torri di Via Lussino. Per il Comune era presente l'assessore Federico Benini e per Agec la presidente Anita Viviani.

«È la prima volta il Comune va ad incontrare i residenti della case Agec per conoscerli e soprattutto per cercare di migliorare la qualità della vita all’interno delle abitazioni - ha spiegato Benini - Crediamo che coinvolgere i cittadini sia fondamentale per prendere realmente coscienza di eventuali problemi e mettere in campo le possibili soluzioni».

«Agec svolge per la città una importante funzione di cuscinetto anti-crisi ed è impegnata ogni giorno nel recuperare finanziamenti per provvedere alla manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico - ha aggiunto Viviani - Dal 2000 al 2020, Agec ha investito quasi 49 milioni di euro derivanti per lo più da finanziamenti europei, statali o regionali».