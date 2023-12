A Brenzone sul Garda è arrivato l'innovativo ufficio postale "Polis" che garantirà i servizi della pubblica amministrazione

Si è tenuto mercoledì il taglio del nastro per il rinnovato ufficio postale "Polis" di Brenzone sul Garda alla presenza del sindaco Davide Benedetti, della responsabile dell’agenzia Inps di Caprino Veronese Flavia Rigo e dei rappresentati di Poste Italiane. Nell’ufficio postale di via Venti Settembre 69 sono disponibili i servizi “Inps” per i pensionati, si possono richiedere il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. Oltre ai certificati previdenziali, è possibile fruire anche dei servizi di Volontaria Giurisdizione (il ricorso per l’istituzione dell’Amministratore di Sostegno e il Rendiconto dello Stato Patrimoniale dell’Amministrato), secondo quanto contenuto nella Convenzione firmata fra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero della Giustizia e Poste Italiane, quale soggetto attuatore.

L’ufficio, in base a quanto viene spiegato da Poste Italiane in una nota, è una delle sedi interessate dal progetto Polis che punta a trasformare gli uffici postali in uno sportello unico che renderà semplice e veloce l'accesso alla Pubblica Amministrazione in 7mila comuni al di sotto dei 15mila abitanti. «I nuovi servizi - sottolinea da Poste Italiane - saranno erogati nell’ufficio postale attraverso gli sportelli e le sale dedicate e, successivamente, anche in modalità digitale grazie a 4.000 totem operativi in tutto il territorio nazionale, che permetteranno al cittadino di effettuare le richieste in modalità self. In provincia di Verona, i nuovi servizi INPS sono già disponibili anche negli uffici postali di Affi, Colà di Lazise, Erbezzo, Mezzane di Sotto, Palù, San Mauro di Saline, Selva di Progno, e a breve Casaleone».

Il sindaco di Brenzone sul Garda ha espresso soddisfazione per i numerosi servizi che si aggiungono a quelli già offerti tradizionalmente dagli uffici postali: «Il fatto di essere stati scelti tra i primi Comuni pilota in Italia e in Veneto - ha dichiarato il Sindaco Benedetti - ci rende sicuramente orgogliosi, soprattutto perché, come stiamo vedendo, sono aumentati i servizi e ne verranno aggiunti prossimamente in favore soprattutto di utenti che hanno minor dimestichezza con le innovazioni tecnologiche che oggigiorno sono però necessarie. In periodi nei quali le banche ad esempio tendono a chiudere le filiali nei piccoli centri per i costi divenuti insostenibili, questa è una notizia in controtendenza molto positiva che voglio nuovamente sottolineare».

Secondo quanto spiegato da Poste Italiane, i nuovi uffici postali Polis sono già oltre 550 in tutta Italia, 8 in Provincia di Verona, ed entro la fine del 2023 saranno complessivamente 1.500 i nuovi uffici Polis. «Il progetto Polis - evidenzia la nota di Poste Italiane - contribuisce anche ad una maggiore efficienza energetica e alla mobilità verde attraverso l’installazione di 5mila colonnine di ricarica per i mezzi elettrici e di 1.000 impianti fotovoltaici. Poste Italiane sta inoltre realizzando il progetto “Spazi per l’Italia”, la più grande rete di co-working del Paese con la creazione di 250 siti smart, interconnessi, ricavati dalla valorizzazione di immobili di proprietà aziendale».