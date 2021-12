Inaugurata la nuova edizione di Gardaland Magic Winter: «Quest’anno è fortissima la voglia di vivere il Natale»

È stato inaugurato oggi Gardaland Magic Winter, l’evento invernale durante il quale suggestive decorazioni, spettacoli a tema e speciali attività trasformano il Parco in un luogo magico nel quale trascorrere in allegria le festività natalizie: «Quest’anno è fortissima la voglia di vivere il Natale e immergersi nella magica atmosfera delle feste insieme agli amici e alla famiglia - ha dichiarato Aldo Maria Vigevani, Amministratore Delegato di Gardaland - quindi noi siamo pronti ad accogliere i nostri ospiti per una nuova edizione di questo evento sempre molto atteso che purtroppo lo scorso anno non si è potuto svolgere».

Grande inizio con il lungo Ponte dell’Immacolata dal 4 fino all’8 dicembre; l’evento proseguirà poi nei weekend dell’11-12, del 18-19 e del 23 e 24 dicembre. Dal 26 dicembre il Parco rimarrà aperto ininterrottamente tutti i giorni fino al 9 gennaio 2022. Prezzemolo, accompagnato dai ballerini, accoglie i Visitatori con il “Welcome to Magic Winter” sulle note della canzone natalizia; lungo le vie del Parco, poi, meravigliosi alberi di Natale, simpatici pupazzi di neve, curiosi omini di pan di zenzero e scintillanti luci fanno entrare i Visitatori nel mood natalizio.

Durante tutto il periodo sono disponibili le principali attrazioni - da quelle pensate per i più piccoli come Transgardaland Express alle family come Mammut fino alle più adrenaliniche come Raptor - ma la visita si arricchisce anche grazie a tanti coinvolgenti allestimenti e animazioni che accompagnano i visitatori nelle loro giornate. Ma cosa sarebbe il Natale senza Babbo Natale? A Gardaland è possibile visitare il suo Magico Villaggio, rivisitato e ampliato dopo il successo delle scorse edizioni. Già dall’esterno una bellissima baita di montagna e una copiosa nevicata accolgono i piccoli ospiti che possono entrare per visitare dapprima la stanza dei dolci, dove lasciarsi inebriare dal profumo dei biscotti appena sfornati, per passare poi alla fabbrica dei giocattoli dove poter ammirare pupazzi, trenini e bambole; dopo essersi schiariti le idee sulle richieste da fare a Santa Claus, i bambini possono passare alla stanza della posta dover poter scrivere la propria letterina da portare con sé al tanto atteso incontro con Babbo Natale che li attende nella stanza successiva nella sua accogliente baita per una preziosa foto ricordo.

Le esperienze tutte da vivere non finiscono qui: non poteva mancare infatti una pista di pattinaggio su ghiaccio circondata – anziché da montagne innevate – da un caratteristico souk arabo, suggestioni che solo in un Parco Divertimenti si possono vivere. Imperdibili anche Winter Express, allestimento situato presso il Villaggio Inglese con capolavori del modellismo ferroviario e Gardaland Memorabilia, la bellissima esposizione di plastici che rappresentano le attrazioni più iconiche di Gardaland e alcuni pezzi unici della storia del Parco. Anche la Miniland, l’ampia area all’interno di LEGOLAND® Water Park Gardaland nella quale sono stati riprodotti con i mattoncini LEGO® i monumenti più iconici del territorio italiano, rimarrà visitabile durante Gardaland Magic Winter. Nelle festività natalizie il buon cibo diventa protagonista nelle case italiane e Gardaland non vuole essere da meno: kürt?skalács, biscotti natalizi, marshmallow immersi nella cioccolata calda e tante altre leccornie tentano i visitatori per una pausa golosa. È possibile anche intraprendere un percorso di degustazione del cioccolato tra chioschi tematizzati, sfiziosi menu e tante prelibatezze.

Tanti poi gli spettacoli a tema per immergersi nell’atmosfera delle feste. A Gardaland Theatre in scena “Il favoloso emporio di Natale”, un originale e affascinante fiaba realizzata in forma di live musical con sorprendenti balletti, emozionanti canzoni, favolosi costumi, suggestive scenografie e spettacolari numeri acrobatici. Novità assoluta è la presenza, oltre che di una bambina protagonista dello show e di 4 bravissime ginnaste, anche di un’orchestra live composta da 14 elementi, selezionati tra i migliori professionisti, che accompagna l’intero spettacolo. Magnifici e ricchi di minuziosi dettagli anche i costumi, realizzati utilizzando centinaia di metri di differenti tessuti arrivati da tutta Europa ed altri tessuti espressamente stampati su disegno. Lo spettacolo “L’albero di Natale” attende i bambini al Teatro della fantasia: Prezzemolo è indaffarato per i preparativi per le festività quando si accorge di non trovare più l’albero di Natale! I suoi amici lo aiuteranno in una nuova fantastica avventura.

Presso l’Hacienda Miguel con “Los Mejores Deseo” arrivano i colori del Messico, dove le feste sono sempre allegre e piene di ritmo: un coinvolgente spettacolo musicale interpretato dal vivo da bravissimi cantanti. Per gli amanti della classica atmosfera natalizia vi è invece “Christmas Carols”, le più amate canzoni di Natale interpretate live e accompagnate da bellissime coreografie presso il Buffalo Stage. Gardaland, da sempre legata al mondo del cinema, tra show ed attrazioni speciali ha realizzato una speciale esposizione per Magic Winter: gli appassionati di cinema, auto d’epoca e modellismo possono infatti ammirare, nel foyer di Gardaland Theatre, una collezione di statue di attori cinematografici, tra cui Humprey Bogart, Ingrid Bergman e Steve McQueen, realizzati da 12 artisti del modellismo nell’ambito di Lopresto - concorso d’eleganza in miniatura. Inoltre, per festeggiare i 65 anni dell’Oscar vinto da Anna Magnani, sono esposte anche la FIAT 850 Spider utilizzata nella serie Tre donne del 1971 e la vettura privata dell’attrice, l’originale FIAT 1500 familiare, per la prima volta mostrata al pubblico.

Gran finale delle fiabesche giornate di Gardaland Magic Winter è la parata che si sviluppa lungo le vie del Parco raggiungendo poi Fantasy Kingdom per lo scenografico momento di accensione dell’Albero di Prezzemolo - addobbato per l’occasione con migliaia di splendide luminarie – che si svolge alle 18:00 e culmina con l’arrivo di Babbo Natale sotto una suggestiva nevicata. Sempre apprezzata anche la visita a Gardaland SEA LIFE Aquarium, l’acquario tematizzato che ospita oltre 5.000 creature marine per l’occasione addobbato per il Natale e dove i bambini, circondati dai tanti pesci colorati, potranno scrivere e imbucare la loro letterina per Babbo Natale. Durante Gardaland Magic Winter è disponibile un biglietto combinato di 25 euro per gli adulti e 22 euro per il ridotto che includerà Gardaland Park, la Miniland e anche Gardaland SEA LIFE Aquarium.

Il Parco e Gardaland SEA LIFE Aquarium sono aperti dalle 10.30 alle 18 dal 4 all’8 dicembre, nei weekend dell’11 e 12 e del 18 e 19 dicembre, il 23 e 24 dicembre e poi ininterrottamente dal 26 dicembre al 9 gennaio 2022. Per maggiori informazioni su pacchetti e orari di apertura consultare il sito gardaland.it.