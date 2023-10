Inaugurata la nuova area cani in via Pitagora e presto ci sarà anche il punto di ascolto per i cittadini

«Con i suoi 4.200 metri quadrati è l’area cani più grande di tutto il Comune. E da oggi è decisamente più fruibile e accogliente rispetto al passato, grazie ai lavori di riqualificazione realizzati dall’assessorato ai Giardini, iniziati a luglio e terminati in questi giorni». È stata presenta così nella giornata di ieri, venerdì 6 ottobre, in via Pitagora, la nuova area cani situata nella zona tra via Licata e via Isola d’Elba, un punto di raccolta dei cani e d'incontro anche per i loro padroni che abitano a Borgo Nuovo, ma pure nelle vicine vie di Borgo Milano.

Per dotare il quartiere di un punto di ascolto, una casetta in legno che sarà pronta tra qualche settimana, il Comune di Verona ha fatto sapere che si è reso necessario contingentare l’area cani, separandola dallo spazio riservato alla ccircoscrizione. Da qui, spiegano sempre da Palazzo Barbieri, l’opportunità di riqualificare l’intera area, a cominciare da quella per gli amici a quattro zampe, che presentava diverse criticità: presenza di buche, mancanza di illuminazione, così come segnalato più volte dagli stessi cittadini.

Il progetto, secondo quanto è stato spiegato ieri, ha previsto la posa di una nuova recinzione arretrata di tre metri rispetto a via Pitagora, ciò per consentire la realizzazione del marciapiede e i nuovi ingressi pedonali. Sono poi stati realizzati il percorso interno, la predisposizione dell’impianto di illuminazione, la rigenerazione e la semina del manto erboso, la potatura delle piante (in autunno ne saranno piantate di nuove), la ricollocazione della fontanella e dei cestini.

Nelle prossime settimane, secondo quanto annunciato dal Comune di Verona, l'impresa appaltatrice proseguirà i lavori nella parte ovest dell'area con la costruzione del piccolo edificio che fungerà da punto di ascolto per i cittadini. L’intero intervento rientra nel più ampio progetto S.T.E.P.S. finanziato con il Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito del bando europeo "Urban Innovative actions".

«Nel giro di pochi mesi abbiamo realizzato tre nuove aree cani, - ha evidenziato l’assessore ai giardini Federico Benini - in via Palladio, alla Biondella e in via Doria, sistemato quella a Quinzano e questa in via Pitagora, altre apriranno a breve in Corte Bentivoglio in sesta circoscrizione, a Marzana nell'ottava e in via Puglie al Chievo. L’area di via Pitagora è stata completamente trasformata, il progetto ha tenuto conto delle esigenze dei cittadini, che chiedono servizi vicino a casa, aree fruibili e sicure».

Presenti ieri in via Pitagora anche il consigliere comunale delegato alla tutela degli animali Giuseppe Rea, la consigliera comunale Carla Agnoli e i consiglieri di circoscrizione Pietro Sellaro e Sergio Carollo. «La nuova disposizione dell’area è stata oggetto di diversi incontri con i cittadini, la linea è quella della partecipazione affinché possano contribuire a scelte e progetti che riguardano tutta la comunità», ha detto in conclusione il presidente della terza circoscrizione Riccardo Olivieri.