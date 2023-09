Scoperchiata dalla tromba d'aria, inaugurata la rinnovata casa dello sport di Povegliano

Nel pomeriggio di sabato scorso, 23 settembre, è stata ufficialmente inaugurata la tensostruttura polivalente degli impianti sportivi di Via Monte Grappa, a Povegliano Veronese. Scoperchiato e reso inutilizzabile nel luglio 2021 da una tromba d'aria, l'impianto sportivo rinnovato è tornato ad ospitare le società sportive locali.

L’investimento totale è stato di circa 300mila euro e, parallelamente alla costruzione, la sindaca Roberta Tedeschi ha giocato anche la partita con l’assicurazione, portando a casa un risarcimento di circa 135mila euro, che ha contribuito in maniera netta ad abbassare l’esborso per il Comune.

Progetto e direzione lavori sono stati affidati agli architetti Giancarlo e Marcello Bragantini.

Con una lunghezza di 44,60 metri, una larghezza di 23 metri e un'altezza di 19 metri, la struttura è stata ricostruita e migliorata, con una scelta di materiali e tecnologie che ha avuto l’obiettivo di dare più solidità e minore dispendio energetico. Un occhio di riguardo è stato dato anche al comfort di chi starà all’interno: il canale microforato al centro del tetto lavora limitando l’effetto di stratificazione dell’aria, ovvero riduce al massimo la presenza di correnti di aria percepibili.

Numerose le autorità presenti alla cerimonia. Per Luca Trentini, sindaco di Nogara e vicepresidente della Provincia, il nuovo impianto ha un valore che va oltre la singola comunità di Povegliano. Mentre Moreno Fabris, presidente dell'associazione calcistica, ha ricordato Giuseppe "Pino" Benato, padre nobile del calcio poveglianese, a cui la struttura è stata dedicata con la consegna ai figli di una pergamena ricordo.

Ad Ambra Pezzon, assessora allo sport, è stato dato il compito di dare ufficialmente il benvenuto alle associazioni che da oggi calcano i campi resi di nuovo disponibili. «Una promessa mantenuta», ha dichiarato l'assessora.

E non ha nascosto la soddisfazione la prima cittadina Roberta Tedeschi, che ha tagliato il nastro dell'opera. «Apriamo le porte di quest’opera in un momento fondamentale della storia dello sport - ha detto la sindaca - Appena qualche giorno fa, proprio lo sport è entrato ufficialmente nella nostra Costituzione con l'articolo 33. Oggi qui nella nostra comunità ridiamo ai giovani uno spazio fondamentale per praticarlo. Anche i miei figli giocano qui, è veramente un’emozione ed una fortuna esserci».