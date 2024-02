Un altro concerto capolavoro: Il Volo annuncia una nuova data all'Arena di Verona

Dopo aver incantato il pubblico italiano con "Capolavoro", il brano in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, Il Volo ha appena annuncia un quarto appuntamento di "Tutti per uno" (un progetto di Michele Torpedine), il 13 maggio 2024, una nuova data del grande show all’Arena di Verona che li ha già visti trionfare lo scorso maggio con due serate evento su Canale 5.

L’anfiteatro più famoso d’Italia ospiterà dunque quattro imperdibili serate, organizzate e prodotte da Friends & Partners - 9, 11 (Sold Out), 12, 13 maggio, in cui il trio italiano più famoso al mondo porterà sul palco i nuovi brani del primo disco di inediti (in uscita nei prossimi mesi) e i più grandi successi della tradizione musicale italiana, accompagnati da tantissimi ospiti appartenenti a diversi mondi artistici nel panorama italiano e internazionale.

"Tutti per uno" sarà un’importante occasione per festeggiare i 15 anni di carriera e di lunga amicizia che legano Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto al loro grande pubblico, che potrà assistere alle molteplici sfaccettature dell’evoluzione artistica dei singoli componenti e alle diverse sfumature vocali del trio.

Le prevendite per il quarto appuntamento di "Tutti per uno" sono aperte dalle ore 16 di venerdì 16 febbraio esclusivamente per il fanclub e dalle 16 di sabato 17 febbraio sono disponibili su Ticketone. I quattro show all’Arena di Verona saranno il preludio di 16 appuntamenti estivi - in partenza l’8 giugno da Roma @ Terme di Caracalla - che porteranno Il Volo nelle più suggestive venue d’Italia tra luglio e settembre con il tour "Tutti per uno - Capolavoro". Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: https://www.friendsandpartners.it/.

Le date in programma

Tutti per uno:

Tutti per uno - Capolavoro: