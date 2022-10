I migliori formaggi Veronesi

Si è conclusa ieri a Piazzola sul Brenta con una grandissima affluenza di pubblico Caseus Veneti, la manifestazione più importante sul mondo del formaggio nella nostra regione. Sono otto i prodotti caseari veronesi premiati al primo posto dal concorso su 41 formaggi della provincia iscritti, 2 inoltre le produzioni che hanno catturato i palati della giuria popolare.Il Monte Veronese del caseificio Menegazzi e Roncolato, Ca' Verde Bio per i freschi, San Girolamo per i latticini, e menzione speciale per Malga Faggioli che ha presentato i caprini e gli aromatizzati alle erbe, fieno, spezie, per la gioia dei buongustai.

PREMIATI 18° Caseus Veneti

Verona

MONTE VERONESE DOP - LATTE INTERO (25/45 GIORNI): CASEIFICIO MENEGAZZI E C. (VR) - Premio di Categoria

MONTE VERONESE DOP - D'ALLEVO (6 MESI): LA CASARA RONCOLATO ROMANO (VR)- Premio di Categoria

MONTE VERONESE DOP - D'ALLEVO (OLTRE 12 MESI): CASEIFICIO MENEGAZZI E C. . (VR)- Premio di Categoria

FRESCHI E FRESCHISSIMI (pasta molle senza crosta): CA' VERDE BIO. (VR)

LATTERIA - PASTA MOLLE CON CROSTA (30 GG - 2 MESI, PESO SUPERIORE AD 1 KG): CASEIFICIO SAN GIROLAMO DI CORDIOLI S (VR)

FORMAGGI AROMATIZZATI (ERBE, FIENO E SPEZIE): MALGA FAGGIOLI 1140 (VR)

FORMAGGI DI CAPRA - COAG. PRESAMICA - PASTA MOLLE/TENERA: MALGA FAGGIOLI 1140 (VR)

PASTA FILATA MOLLE: CASEIFICIO SAN GIROLAMO DI CORDIOLI - Premio di Categoria

Giuria Popolare Vincitori

Dop Freschi: Monte Veronese D'Allevo - La Casara Roncolato (VR)

Monte Veronese D'Allevo - La Casara Roncolato (VR) Formaggi Vari: Freschi e Freschissimi - Ca' Verde Bio (VR)

Tanti i visitatori che hanno affollato l’evento, ottimi riscontri anche per i produttori arrivati da tutta Italia e da oltre confine. Quasi tutte sold out le oltre settanta degustazioni che si sono susseguite nelle 2 giornate.