Sinergia tra Comune di Verona e Agec per fornire nuovi appartamenti alle persone fragili

Da Palazzo Barbieri è stato annunciato il via libera all’accordo di collaborazione tra Comune di Verona e Agec per la realizzazione di interventi di housing sociale finanziati attraverso il Pnrr "Next Generation Eu", nell’ambito dell'"Housing Firsts – Povertà estrema". Secondo quanto è stato spiegato, si tratterebbe di un progetto di sostegno verso i più fragili, approvato martedì 12 dicembre dalla giunta su proposta dell’assessora alle politiche sociali Luisa Ceni.

Un'iniziativa che, nello specifico, prevede tre azioni di intervento: la ristrutturazione di 7 appartamenti di cui 6 di proprietà del Comune di Verona, attualmente in gestione ad Agec e 1 di proprietà del Comune di San Giovanni Lupatoto, per un costo complessivo di 272.503 euro. L'arredamento di 13 appartamenti di accoglienza di cui 6 al Camploy di proprietà del Comune di Verona, in gestione ad Agec, 1 di proprietà del Comune di San Giovanni Lupatoto e 6 del Centro Servizi del Comune di Verona, per un costo complessivo di 227.500 euro. Infine, l'attività di accompagnamento educativo, per complessivi 209.997 euro.

«L’housing temporaneo, - riferiscono dal Comune di Verona - messo in campo mediante attività di housing led e housing first, punta alla realizzazione di alloggi e strutture di accoglienza per persone senza dimora, allo sviluppo di agenzie sociali per l’affitto e alla creazione di un sistema di presa in carico mediante equipe professionali e lavoro di comunità. L’offerta di una sistemazione abitativa è connessa a misure di affiancamento educativo per il sostegno alla persona con l’obiettivo di supportare i beneficiari nell’acquisizione o nel recupero di risorse per il raggiungimento di una maggiore autonomia ed emancipazione».

In merito è quindi intervenuta direttamente l’assessora Luisa Ceni: «Andiamo avanti con il Pnrr dell’housing first e dell’housing led attraverso l’approvazione dell’accordo con Agec che mette a disposizione degli appartamenti che verranno ristrutturati con dei fondi stanziati dal Pnrr e che prevede anche un accompagnamento per le persone che andranno ad occuparli. Si tratta di una misura d’ambito, infatti delle sette abitazioni, sei si trovano nel Comune di Verona e una nel Comune di San Giovanni Lupatoto».

La stessa assessora Ceni ha poi precisato: «Inoltre, è previsto sia l’arredo degli appartamenti ristrutturati, che di altri già esistenti situati al Camploy che devono solo essere completati. La cosa più importante però è l’accompagnamento di queste persone - ha sottolineato Luisa Ceni in conclusione - perché si tratta di soggetti in condizioni di grande fragilità, spesso sulla soglia dello scivolamento nella grave marginalità, quindi cerchiamo di adottare misure di prevenzione e di accompagnamento».