Giuseppina festeggia 100 anni: andò a lavorare in Svizzera, poi aprì un negozio sul lago

Ha compiuto 100 anni domenica 27 agosto la signora Giuseppina Fontana, nuova centenaria di Bardolino. Un traguardo ragguardevole, che ha festeggiato con un pranzo con i parenti, ricevendo anche la visita del sindaco di Bardolino, Lauro Sabaini, e della vicesindaca, Katia Lonardi, che l’hanno omaggiata con un mazzo di fiori.

Nata a Bardolino il 27 agosto 1923, figlia dell’enologo della cantina Guerrieri-Rizzardi, la signora Giuseppina è la seconda nata di 5 sorelle. Ha sempre vissuto in paese, eccetto una breve parentesi lavorativa in Svizzera, nel secondo Dopoguerra. Con i soldi guadagnati all’estero acquistò due macchinari industriali per maglieria, investendo il ricavato del lavoro di magliaia per aprire a Bardolino un negozio di abbigliamento insieme alla sorella minore Giulia. Ha tenuto aperto l’esercizio (Abbigliamento sorelle Fontana) fino alla pensione, negli anni Novanta.

Donna molto indipendente, non si è mai sposata e non ha avuto figli. Gode di buona salute e vive tuttora in centro a Bardolino. Ha festeggiato il compleanno con un pranzo alla trattoria Al Commercio, affiancata da tre nipoti (figlie delle sorelle), dai loro mariti e dai pronipoti. È la seconda centenaria del paese, che si aggiunge a Pietro Celant, 101 anni.

A portarle gli auguri dell’intera comunità sono stati il sindaco di Bardolino Lauro Sabaini e la vicesindaca Katia Lonardi. «Ci siamo uniti con piacere ai festeggiamenti per la nostra concittadina Giuseppina, esprimendole la vicinanza dell’intero paese e la riconoscenza per le generazioni che ci hanno preceduto e hanno contribuito a costruire la nostra società, consegnandoci un patrimonio di saperi e valori», commentano gli amministratori.