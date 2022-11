Giornata contro la violenza sulle donne a Povegliano. Sindaca Tedeschi : «È una questione umana, culturale e politica»

Povegliano Veronese in prima linea contro la violenza sulle donne. È ricco infatti il programma di eventi di sensibilizzazione in occasione della "Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne", che ricorre il prossimo 25 novembre. Si parte qualche giorno prima, martedì 22 movembre, con una lezione gratuita e aperta a tutte di "Difesa personale femminile" alle ore 20 presso le scuole medie Manzoni. L’iniziativa è aperta anche a giovani ragazze a partire dai 12-13 anni ed è a cura di Krav Maga Verona e della locale palestra Evolution, in collaborazione con l’Istituto comprensivo Cesari.

Duplice invece sarà l'appuntamento venerdì 25, giorno della ricorrenza. Alle ore 11 in piazza IV Novembre l'amministrazione comunale, insieme alle classi terze della secondaria Manzoni, apporrà una targa col numero 1522 - da usarsi per denunciare violenza e stalking - sulla già presente panchina rossa. Mentre si discuterà di libri la sera alle 20.30 presso il Centro Sociale di Via F.lli Rosselli 3. L'autrice Luisa Nadalini presenterà infatti la sua opera "Il segreto di May" in collaborazione con Telefono Rosa Verona. A chiusura delle manifestazioni il neo-costituito Comitato della Biblioteca organizzerà sabato 26 mattina (alle ore 10 circa) un flash mob di denuncia relativo agli allarmanti numeri relativi agli episodi di violenza contro le donne.

«Proponiamo quest'anno alla cittadinanza più occasioni di riflessione sui temi della giornata del 25 novembre - commenta Ambra Pezzon, assessora con la delega alle Pari Opportunità - ed è motivo di particolare orgoglio vedere che c'è la convinta partecipazione e collaborazione di molti enti ed associazioni». L'attenzione verso questi temi è una costante fin dall'insediamento della maggioranza di Roberta Tedeschi, che proprio l'anno scorso ha inaugurato (tra le prime iniziative del mandato) proprio la panchina rossa: «La sensibilizzazione sulla violenza contro le donne è questione culturale, umana e politica in senso alto, al di là delle appartenenze - commenta la sindaca Roberta Tedeschi - la presenza quindi di alunni e alunne agli eventi, nonché la recente approvazione all'unanimità in consiglio comunale della mozione di condanna alla repressione delle donne in Iran, sono esempi di un percorso di crescita e condivisione che siamo decisi a coltivare».