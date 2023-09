Giornata internazionale sulla consapevolezza degli sprechi e le perdite alimentari: 41 mila pasti salvati a Verona con Too Good To Go 

«Sono oltre 41 mila da inizio anno i pasti salvati dall’andare sprecati a Verona». Lo rivela Too Good To Go, il marketplace per le eccedenze alimentari che, in vista della "Giornata internazionale delle Nazioni Unite sulla onsapevolezza degli sprechi e le perdite alimentari" fissata per il 29 settembre, ha scattato una fotografia sul tema dello spreco alimentare nel capoluogo veronese.

«Un numero importante quello registrato a Verona, - sottolineano da Too Good To Go in una nota - pari a 41 mila kg di cibo salvato, che rappresenta circa il 15% dei pasti salvati dell’intera regione Veneto nel 2023 e che equivale all’aver evitato le emissioni di 102.500 kg di CO2e. Se si considera poi il numero totale di pasti salvati dall’arrivo in città dall’arrivo della app in città a luglio 2019, ecco che il numero sale complessivamente a oltre 166.000 kg di cibo, l’equivalente del peso di 42 elefanti, che la community di Verona di Too Good To Go evitato andassero sprecati».

Da parte di Too Good To Go viene quindi ricordato anche «l’impatto che lo spreco alimentare è in grado di generare sul cambiamento climatico in atto». Si stima infatti che lo spreco di cibo sia responsabile del «10% di tutte le emissioni di gas serra causate dall'uomo nel mondo» e, ricordano ancora da Too Good To Go, la lotta allo spreco alimentare viene indicata come «la soluzione uno per risolvere la crisi climatica, limitando l'aumento della temperatura a soli 2°C entro il 2100 (Project Drawdown)».

Mirco Cerisola, Italian country director di Too Good To Go, ha dichiarato: «Salvare del cibo dall’andare sprecato è un gesto semplice, concreto che ognuno di noi può fare nel proprio piccolo quotidianamente e che se sommato all’impegno di tutti, può contribuire a generare un grande impatto. In Too Good To Go ci impegniamo quotidianamente nel sensibilizzare le persone sull’importanza del salvare del cibo ancora buono e nel mettere a disposizione di utenti e attività commerciali strumenti, grazie al quale poter fare la differenza con gesti semplici e concreti. Siamo consapevoli che c’è ancora tanto da fare ma i numeri registrati a Verona testimoniano come la strada intrapresa sia quella corretta e che la consapevolezza attorno a questo tema sia in costante crescita».

Secondo un recente sondaggio condotto sempre da Too Good To Go in collaborazione con YouGov, 8 italiani su 10 affermano di «essere in cerca di nuove soluzioni sostenibili utili per contrastare lo spreco alimentare». Una di queste può appunto essere l’app di Too Good To Go, grazie alla quale, in modo semplice e con pochi click, è possibile acquistare un’ampia varietà di prodotti, scoprendo nuovi negozi cittadini, senza rinunciare all’effetto sorpresa.

Le surprise bag preferite? Quelle con prodotti ortofrutticoli e da forno

Secondo quanto comunicato, a Verona sono oltre 130 i partner di Too Good To Go. Tra i negozi preferiti dai veronesi nei quali ritirare le Surprise Bag, i sacchetti di cibo a sorpresa di Too Good To Go in vendita a prezzi vantaggiosi, ci sono negozi di ortofrutta, panifici e pasticcerie. Tra i quartieri di Verona più attivi e sensibili sul tema dello spreco alimentare, ovvero quelli che hanno salvato più pasti grazie alla sua app, all’interno del centro storico si segnalano la Città Antica, Veronetta, Cittadella e San Zeno mentre, tra i quartieri moderni, in evidenza Borgo Roma, Borgo Nuovo, Borgo Trento e Borgo Venezia.

Tra i partner di Too Good To Go non ci sono solo esercenti e negozi cittadini, ma anche le aziende dell’industria alimentare. Come il Gruppo Bauli, azienda storica veronese che grazie al Box Dispensa (una nuova soluzione ideata da Too Good To per ridurre gli sprechi nella fase della filiera in cui è coinvolta l’industria alimentare) sta riducendo gli sprechi contribuendo a generare un impatto positivo. «Le Box Dispensa, come le Surprise Bag, - spiegano semrpe da Too Good To Go - offrono molteplici vantaggi: le aziende alimentari possono ridurre il loro impatto ambientale attraverso la riduzione degli sprechi liberando così il valore del cibo risparmiato, mentre i consumatori dal canto loro, hanno la possibilità di provare nuovi prodotti a prezzo ridotto, generando un impatto positivo per il pianeta in termini di cibo salvato e di emissioni di CO2e evitate».