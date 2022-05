A Verona il servizio di ginnastica gratuita a domicilio per gli over 60

Servizio di ginnastica gratuita a domicilio per gli over 60. È quanto mette a disposizione la Seconda circoscrizione, in collaborazione con Uisp Verona, attraverso il progetto "Movimento in rete – Relazioni, Empowerment, Terza età". L’iniziativa, iniziata lo scorso mese e che proseguirà fino a luglio, è finanziata dalla Regione Veneto con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Attraverso il progetto Movimento in rete, giovani operatori qualificati Uisp realizzano gratuitamente un servizio di ginnastica a domicilio, con l’obiettivo di sostenere nelle persone anziane una regolare attiva fisica. Fondamentale la collaborazione all’iniziativa da parte dell’Ulss9 Scaligera, dei Comuni di Legnago e Angiari e dell’Istituto Socio Sanitario Medici di Legnago.

Il progetto è stato presentato dalla presidente della Seconda circoscrizione, insieme al presidente Uisp Simone Picelli e una assistente sanitaria. «Si tratta di un progetto di rete importante – spiega la presidente della Seconda circoscrizione – che coinvolge già una trentina di anziani. È un’attività necessaria per il benessere fisico, che ha anche fondamentali risvolti sociali e psicologici. Si stanno infatti sviluppando degli scambi intergenerazionali interessanti fra i giovani assistenti sanitari e gli stessi partecipanti, che oltre al movimento entrano in relazione con persone nuove».