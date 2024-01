Gigliola Cinquetti torna a Sanremo per celebrare i 60 anni di "Non ho l'età"

Si avvicina l'inizio di Sanremo 2024, che tra il 6 e il 10 febbraio vedrà oltre 30 cantanti in gara e vari volti dello spettacolo avvicendarsi sul palco dell'Ariston.

In occasione della presentazione delle canzoni in anteprima per la stampa, Amadeus, direttore artistico e conduttore della kermesse, ha annunciato i nomi degli ospiti di questa edizione. Tra questi Marco Mengoni, atteso nella serata inaugurale, Giovanni Allevi, che salirà sul palco il 7 febbraio, l'attore Russell Crowe, che si esibirà l'8 febbraio, e Roberto Bolle, il quale sarà presente al festival il 10 febbraio.

Amadeus ha anche annunciato che verranno celebrati gli anniversari di tre canzoni che dal palco dell'Ariston hanno fatto la storia della musica italiana.

Mercoledì 7 febbraio toccherà a Giorgia che canterà "E poi", brano con cui debuttò 30 anni fa, nel 1994, tra le Nuove Proposte.

Giovedì 8 febbraio invece sarà la volta di Eros Ramazzotti, che riporterà sul palco dell'Ariston "Terra Promessa", la canzone con cui nel 1984, 40 anni fa, vinse le Nuove proposte.

Infine, nella serata finale del 10 febbraio, la veronese Gigliola Cinquetti salirà sul palco con "Non ho l'età", il brano con il quale vinse Sanremo e l'Eurovision nel 1964, ben 60 anni fa.