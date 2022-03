Rifugio Fraccaroli, gestione affidata ad una giovanissima coppia vicentina

«È fatta! Firma del contratto per il rifugio Fraccaroli. Andrea e Miriam sono ufficialmente i nuovi gestori. Un caloroso augurio di buon lavoro e un grande abbraccio da tutti i soci e le socie». In questo modo la sezione Cesare Battisti Verona del Club alpino italiano (Cai) ha annunciato via Facebook l'aggiudicazione della gestione del rifugio sulle piccole Dolomiti.

Il 25enne Andrea Laghetto e la 19enne Miriam Roso, entrambi vicentini, hanno vinto la concorrenza di una ventina di candidati ed ereditano la gestione del rifugio che separa Cima Carega dalla Costa Media. Gestione che per più di 50 anni era stata affidata alla famiglia Baschera.