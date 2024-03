Stalin e il genocidio di Holodomor: a Verona un ciclo di iniziative per non dimenticare

Si terrà da martedì 2 a lunedì 8 aprile nel Loggiato Vecchio del Palazzo Scaligero, in piazza dei Signori a Verona, la mostra fotografico-documentaria "Holodomor. Il genocidio dei contadini ucraini sotto Stalin nel 1932-1933". Un allestimento che ripercorre i tragici avvenimenti riconosciuti, sia dal Parlamento Europeo che dal Senato della Repubblica italiana, come un crimine conseguente alle decisioni politiche dell’Unione Sovietica che portarono a una gravissima carestia in Ucraina. La mostra, che resterà aperta nella fascia oraria tra le 15 e le 18, è promossa dall’associazione "Il ponte – Mict", con la collaborazione della Provincia di Verona e di Europe Direct.

L’iniziativa prevede, inoltre, il 2 aprile dalle ore 15 in poi in Sala Rossa, un incontro con Francesca Lomastro de "Il ponte – Mict", Anne Parry del Movimento Federalista Europeo della Valpolicella, Olivia Guaraldo, professoressa di filosofia politica all’Università degli Studi di Verona e la poetessa Oksana Stomina di Mariupol che, presentata da Marina Sorina dell’associazione "Malve di Ucraina", parlerà dello "Scrivere di amore in tempo di guerra".

Il 3 aprile alle 15.30, sempre in Sala Rossa, Manuel Boschiero dell’università di Verona e Alessandro Achilli dell’università di Cagliari dialogheranno sul tema "Il Holodomor nella letteratura ucraina". Il 7 aprile alle ore 16, infine, è in programma in piazza dei Signori lo spettacolo "Tra pace e guerra", del gruppo di danza popolare dell’associazione padovana Ucraina Insieme.