Veronese la gatta più bella all'esposizione internazionale felina di Padova

È veronese il felino più bello del 2023. La gatta è una di razza sacro di Birmania, si chiama Lady B Tallulah Belle ed è nata l'8 marzo scorso a Brenzone. Ieri, 10 dicembre, Lady B si è aggiudicata il premio "Best in Show" della prima categoria all'esposizione internazionale felina di Padova, evento organizzato dalla sezione veneta dell'Anfi (Associazione nazionale felina italiana).

Sabato 9 e domenica 10 dicembre, all’interno degli impianti sportivi di Selvazzano Dentro, centinaia di gatti da tutta Europa si sono contesi il titolo. Numerosissimi gli appassionati, le famiglie e i giovani arrivati per scoprire le razze feline e i campioni assoluti di bellezza. Tra tutti, a conquistare la giuria è stata la piccola Lady B di Bruna Formaggioni. «Era la più piccola di una cucciolata di cinque gattini e faticava a crescere - ha raccontato Bruna Formaggioni - Ma io sentivo che presto sarebbe sbocciata. Oggi, la possiamo ammirare in tutta la sua bellezza. È giovane ma ha già conquistato importanti riconoscimenti».

Nelle altre categorie, il premio "Best in Show" è stato vinto da Quadzilla’s Generale Lee, maschio bengala di Elisa Grazzi. «È un micio buonissimo e dolcissimo che ama farsi coccolare, perfetto per i bambini». Tra i giganti, Maine Coon da Treviso ha vinto sbaragliando la concorrenza, mentre Brownie Cake di Bijolandia, un british longhair cinnamon dalla provincia di Verona, ha vinto il titolo come più bello tra i gatti sterilizzati.

Ma l’esposizione ha avuto anche un’altra importante vincitrice: la solidarietà. Quella che ha permesso di raccogliere un bottino di tutto rispetto a favore dei felini più sfortunati che vivono in gattili e colonie feline. E ha preso anche il via, una campagna di sensibilizzazione che Anfi Veneto vuole promuovere con eventi ed iniziative. «Partiamo da qui per lanciare un messaggio di solidarietà a tutti gli amanti dei gatti e più in generale degli animali - ha dichiarato la presidente di Anfi Veneto Laura Bocchi - Crediamo che basti poco per aiutare chi è più sfortunato, nel caso dei mici parliamo dei gatti che vivono nei gattili e nelle colonie, che ora si apprestano ad affrontare i mesi invernali. Perciò abbiamo abbinato l'esposizione ad una raccolta di cibo e lettiere ma anche coperte e oggetti vari. Siamo molto soddisfatti di quanto è già stato raccolto e della risposta dei visitatori, ciò ci sprona a continuare su questa strada».

Durante le due giornate sono stati raccolti 500 chili di sabbia per lettiera, 50 chili di crocchette e 500 euro. Il ricco bottino è già stato distribuito alle volontarie che gestiscono alcune colonie feline nel Padovano, un aiuto fondamentale per affrontare i rigidi mesi dell’inverno e far sì che i mici abbiano cibo a sufficienza e cuccette in cui stare al caldo.