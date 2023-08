Gardaland saluta l'estate con i Planet Funk e con luci, droni e fuochi d’artificio

Gardaland ha programmato per sabato 9 settembre la Gardaland Stars Night per chiudere in bellezza la stagione estiva con musica, luci, effetti speciali e fuochi d’artificio fino all'una di notte.

Gardaland e i suoi ospiti saluteranno l'estate con degli ospiti straordinari: i Planet Funk. E durante tutta la serata si alterneranno alla consolle anche Alex Gaudino, Marco Carpentieri, Cat Poulain, Teo Mandrelli, Niqi e tanti altri ospiti d'eccezione che faranno ballare e cantare il pubblico per una serata in uno scenario arricchito da performer luminosi, coreografie di droni e fuochi d'artificio. Inoltre, anche il pubblico sarà parte integrante dello spettacolo grazie alle barre neon luminose che verranno distribuite a tutti gli spettatori.

Sabato 9 settembre si potrà vivere una lunga giornata al parco divertimenti a partire dalle 10 della mattina e fino alla 1 di notte. E per finire in bellezza e prolungare il divertimento è possibile pernottare presso uno dei tre hotel del resort: Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel.