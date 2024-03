G7 dell'industria a Verona, centro blindato e viabilità modificata

Prima la foto di rito all'Arena di Verona e poi tutti in Gran Guardia per accordarsi su come si possa «crescere insieme». Si intitola infatti "Growing together" il G7 dell'industria riunito oggi, 14 marzo, a Verona e che continuerà domani a Trento.

Il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso ha accolto i suoi colleghi di Canada, Germania, Giappone, Regno Unito, Francia e Stati Uniti e ha dato il benvenuto anche a Margrethe Vestager, rappresentante della Commissione Europea e ospite in quella che è la prima riunione ministeriale del Gruppo dei Sette (G7) sotto la presidenza italiana.

Importanti le misure di sicurezza decise dalla questura di Verona per garantire lo svolgimento dell'importante evento internazionale. Piazza Bra e le aree limitrofe sono praticamente blindate in quella che è stata contrassegnata come la "zona verde", dove è più alta l'attenzione delle forze dell'ordine. Attorno alla zona verde ci sono poi altre due aree, quella "gialla" e quella "blu", in cui ci sono delle limitazioni sempre motivate da ragioni di sicurezza.

E il G7 ha un impatto anche sul traffico. Il Comune di Verona ha dovuto modificare la viabilità ed i principali avvisi della polizia locale di questa mattina sono stati quelli di evitare Ponte Navi, Ponte Aleardi e Zona Cittadella proprio per gli eventi in corso in Piazza Bra. Ed è inevitabile che i cambiamenti al traffico in centro si ripercuotano poi anche sulle altre zone della città.

Al termine delle riunioni saranno diffuse le conclusioni di questo primo incontro tra i sette ministri che nei loro Paesi si occupano di politiche industriali. Ministri che oggi si confrontano su tre argomenti posti sul tavolo proprio dall'Italia: l'applicazione nel tessuto industriale dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti; la sicurezza e la resilienza delle catene di approvvigionamento e delle reti; e lo sviluppo digitale, sostenibile e inclusivo a livello globale, con focus particolare sull’Africa.