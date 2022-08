«In Valpolicella l'uva è quasi matura». E una volpe la mangia

Ha davvero colto l'attimo Gianluca Corsi fotografando nei giorni scorsi una volpe nascosta in una vigna della Valpolicella. L'animale selvatico è stato immortalato mentre mangia qualche acino da un grappolo rosso che pendeva dalla vite. Quattro scatti che sono stati poi pubblicati sulla pagina Facebook Valpolicella, scatenando tantissime reazioni.

«In Valpolicella l'uva è quasi matura», si legge nel post in cui sono visibili le foto scattate da Gianluca Corsi. Ed è vero, la vendemmia in alcune zone è iniziata e sono già stati diffusi i primi dati. Ma il riferimento più diretto delle parole scritte per accompagnare le immagini è quello ad una delle più celebri favole attribuite allo scrittore greco antico Esopo e ripresa poi dal latino Fedro. La favola è "La volpe e l'uva", titolo ripetuto da molti utenti nei commenti e che sembra perfetto anche per le foto di Corsi. Solo che nelle foto la volpe ha raggiunto l'uva e la mangia, mentre nella favola la volpe non riesce ad arrivare all'uva ed allora esclama che il frutto non è maturo. Una favoletta diventata ormai proverbiale e raccontata per descrivere un comportamento molto umano, quello attuato da coloro che sminuiscono qualcosa solo perché non riescono ad ottenerla.