Fondazione Cattolica, 208 interventi nel 2022. Quasi 1,3 milioni di euro erogati

Fondazione Cattolica, istituita nel 2006 da Cattolica Assicurazioni e presieduta da Paolo Bedoni, ha presentato oggi, 28 dicembre, il bilancio annuale. Nel 2022 sono stati 208 gli interventi a Verona e sull'intero territorio italiano. Sono stati erogati poco meno di 1,3 milioni di euro e, di questi, oltre la metà (54%) sono stati destinati a favore di iniziative negli ambiti della solidarietà e intrapresa sociale. Gli ambiti d'azione sono stati quelli dell'educazione, istruzione e formazione (15%), della cultura (29%) e della ricerca (2%).

Complessivamente nel triennio 2020-2022, i progetti sostenuti sono stati 537, con un’erogazione complessiva pari a 4.270.740 di euro, collaborando con 1.202 enti. I volontari coinvolti sono stati 17.198, gli inserimenti lavorativi 505 e le persone che hanno beneficiato direttamente delle opportunità offerte sono state in totale 1.894.384. Grazie alla diffusione delle nuove tecnologie e all’allargato accesso al digitale, è stato possibile coinvolgere complessivamente 5.506.045 persone nelle attività organizzate, tra eventi sul territorio e workshop online o su piattaforme di streaming.

Nel concreto, e solo per il 2022, i 208 progetti sostenuti hanno contribuito a oltre 160 inserimenti lavorativi, collaborando con 813 enti e permettendo a 406.662 persone di beneficiare delle attività realizzate. Sono stati coinvolti 7.991 volontari che hanno donato 763.513 ore del proprio tempo.

La Fondazione ha erogato metà delle proprie risorse nella città in cui è nata, Verona, accompagnando nel territorio 168 progetti, tra i quali emergono i grest estivi, che hanno coinvolto quasi 15mila tra bambini e ragazzi, e gli oltre 40 progetti ancora in corso con l’associazione Fism, che coinvolge le scuole dell’infanzia cattoliche veronesi attraverso percorsi di formazione degli insegnanti e l’attivazione di servizi di sportello d’ascolto rivolti alle famiglie.

L'attività di Fondazione Cattolica si estende però anche su tutto il territorio nazionale, alla continua ricerca di progetti generativi che, se da un lato hanno offerto risposte innovative in 15 diverse regioni italiane, dall’altro hanno contribuito ad arricchire la fondazione di competenze e relazioni. Un patrimonio che la fondazione ha posto a fattor comune nel 2022 attraverso 8 tavoli di lavoro permanenti online, 2 percorsi formativi e 2 incontri in presenza a cui hanno partecipato oltre 300 persone.

Alimentare il patrimonio generativo del non profit è diventato uno stimolo per intercettare nuove realtà e avviare insieme ad esse nuove progettualità. Con il bando "Una mano a chi sostiene", realizzato in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, la fondazione ha ideato un nuovo modello di intervento per intercettare progetti identificati da enti non profit, ai quali ha messo a disposizione 500mila euro. Il bando ha carattere nazionale, scade il 31 dicembre e mira a sostenere azioni capaci di promuovere un positivo e misurabile impatto sociale e ambientale. Le quasi 300 organizzazioni sin qui candidate parteciperanno a una doppia votazione: la prima interna, per verificarne i requisiti, e la seconda pubblica, per coinvolgere i cittadini e stimolare la sensibilità sociale.

Una sensibilità che Fondazione Cattolica vuole trasformare in cultura condivisa per creare modelli di risposta innovativi con cui migliorare il contesto socio-economico nel quale viviamo. Per questo la fondazione ha curato "Intraprendenti. Storie di chi, nel terzo settore genera futuro" il primo podcast dedicato al terzo settore che divulga storie, buone pratiche ed esperienze per comprendere come fare impresa sociale. Sono 24 gli episodi in realizzazione, disponibili sulle principali piattaforme d’ascolto come Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e Google Podcast, sviluppati insieme alla business unit degli enti religiosi e del terzo settore di Cattolica Assicurazioni. Esperienze di imprenditori sociali e di giovani che hanno scelto di dedicare le proprie competenze e il personale ingegno per fare la differenza.

E ai giovani Fondazione Cattolica dedica particolare attenzione con le iniziative di "Progetto di Vita". Tra queste un percorso formativo dedicato e la prima edizione di "Escogito", un evento che ha coinvolto 700 studenti delle scuole superiori veronesi. Nel 2022, la fondazione ha lanciato inoltre il "Premio Giovani di Valore", un riconoscimento attribuito a 5 giovani intraprendenti che con le loro scelte di vita e d’impresa stanno realizzando un futuro più inclusivo.

«Il terzo settore riesce ad attivare il tessuto socio-economico generando comunità più inclusive e solidali - ha commentato il presidente di Fondazione Cattolica Paolo Bedoni - Lo abbiamo sperimentato anche quest’anno, contribuendo ancora al sostegno dell’intrapresa sociale. Un modello di attività che va oltre il concetto del puro assistenzialismo, mirando a sviluppare progetti in grado di autosostenersi nel tempo e di generare impatto a livello sociale, creando reti solidali. Lo certificano i circa 8mila volontari coinvolti nelle varie attività: il loro entusiasmo e la loro dedizione ci invitano a proseguire un percorso capace di creare collaborazioni e valore condiviso».

«Abbiamo bisogno di costruire un nuovo modello di welfare - ha aggiunto il segretario generale della fondazione Adriano Tomba - In questi anni Fondazione Cattolica ha abbracciato esperienze che custodiscono il mondo prendendosi cura delle fragilità delle persone, tutelando l’ambiente, ideando soluzioni inedite alle difficoltà. Il lavoro sviluppato ha reso evidente come la presenza e la prossimità siano elementi fondamentali per progettare e costruire il futuro. L’ascolto sempre attento della realtà ci ha fatto comprendere come occorra investire su un modello di welfare generativo basato su iniziative che attivano legami sociali, mettendo le persone in condizione di produrre e condividere nuovo valore».