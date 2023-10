Fondazione Arena di Verona ha vinto il premio come "Migliore esperienza culturale 2023 in Italia"

Dalla cena esclusiva in terrazza, all’area lounge, fino all’innovativo progetto di accessibilità. Fondazione Arena di Verona si aggiudica il premio "Best Exclusive Cultural Experience 2023 Italy". A conferire il riconoscimento, la prestigiosa rivista britannica LUXlife Magazine che, ogni anno, stila una classifica delle migliori esperienze nel campo dell’ospitalità internazionale, della cultura e del turismo.

A fare breccia, spiegano dall'ente lirico cittadino, è stato il progetto "Arena Opera Festival Experience", l’offerta dedicata al pubblico corporate che ha permesso di vivere in modo esclusivo e immersivo il Festival 2023, attraverso le esperienze The Star Roof, The Stone Lounge, il Backstage Vip Pass e il Meetings & Events in Gran Guardia. Vincente anche l’innovativo programma di accessibilità "Arena per tutti", realizzato con Müller, che ha garantito programmi di sala digitali, percorsi multisensoriali e 1.500 biglietti in più per persone con disabilità motorie.

Il titolo, arrivato nelle ultime ore assieme al trofeo in cristallo, decreta l’Opera Festival in Arena quale miglior esperienza culturale italiana del 2023. L’attestato, visibile a questo link, conferma il grande lavoro svolto in occasione del centesimo Festival. E la risonanza che ha avuto in tutto il mondo, grazie anche alle nuove esperienze legate all’ospitalità.

«Abbiamo lavorato intensamente e senza sosta - ha commentato Cecilia Gasdia, sovrintendente della Fondazione Arena di Verona - per creare un’estate ricca di arte, musica e bellezza, in grado di lasciare il segno in tutto il mondo. È certamente una attestazione importante e gradita. L’Arena e la lirica hanno avuto una visibilità internazionale senza precedenti, anche attraverso le esperienze speciali delle proposte corporate e gli innovativi progetti di accessibilità, un modo esclusivo e allo stesso tempo rispettoso di accostarsi all’opera e all’anfiteatro romano».

La rivista inglese LUXlife Magazine organizza da anni un programma chiamato "Lux Life Hospitality Award". Tutte le realtà selezionate, per diverse settimane, vengono votate online, le più gettonate entrano a far parte della rosa di candidati che passano al vaglio della commissione specializzata, incaricata di nominare il vincitore di ciascuna categoria. E, per il 2023, la medaglia d’oro è andata a Fondazione Arena.