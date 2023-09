Nuove condotte per le fognature a Badia Calavena grazie ad Acque Veronesi: «Nei mesi estivi investiti 9 milioni di euro»

Acque Veronesi ha comunicato di star proseguendo nel proprio piano degli investimenti, con particolare attenzione nel settore fognatura-depurazione dove, in pochi mesi, sono stati messi a terra «una decina di interventi con oltre 10 km di nuove condotte per un valore economico superiore ai 9 milioni di euro». Secondo quanto annunciato dall'azienda, inoltre, prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori per una nuova estensione della rete, questa volta nel Comune di Badia Calavena, dove verranno posate oltre 900 metri di nuove condotte a gravità che serviranno i residenti delle contrade Castellotti e Venturi e di via Orazi.

I lavori, stando al cronoprogramma annunciato, dureranno circa due mesi, mentre risulterebbe di oltre 400 mila euro l’investimento a carico di Acque Veronesi. Si prevede inoltre che nel prossimo piano delle opere (24/27) possa essere inserita anche una seconda fase di interventi, con l’estensione della rete fognaria anche nelle vie del centro.

«Il trattamento delle acque reflue è un’operazione complessa che consente, attraverso la fase di depurazione, di trasformare ciò che proviene dagli scarichi civili e industriali in acqua di buona qualità da restituire all’ambiente», spiega il presidente di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli che poi ha aggiunto: «Le estensioni della rete fognaria sono quindi molto importanti perché ci permettono di operare non solo in favore delle comunità ma anche per la salvaguardia del territorio».

«Ringrazio vivamente Acque Veronesi e il suo presidente per aver accolto le richieste di estensione dell'impianto fognario e per la sensibilità dimostrata per il nostro territorio. - ha commentato il sindaco di Badia Calavena, Francesco Valdegamberi - Con questo intervento viene fornito un servizio fondamentale ad una parte di paese molto bella ma periferica, contribuendo così a migliorare la qualità di vita dei residenti e le possibilità di sviluppo futuro di tutta la zona».

Acque Veronesi ha fatto sapere che al termine dei lavori i chilometri di rete gestiti da Acque Veronesi nel Comune di Badia Calavena saliranno a 90. Si tratta nel dettaglio di poco più di 74 per la rete acquedotto (con oltre l’88% della popolazione allacciata) e 16 per la rete fognatura (con allacciata circa la metà dei residenti).