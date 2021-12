«Cara Santa Lucia...» Appeso in piazza il Filo Rosso delle Letterine delle Feste

È iniziata l’attesa della magica notte di Santa Lucia. Questa mattina, 10 dicembre, sono stati ufficialmente aperti i banchetti in Piazza Bra e ieri sera, sotto la Stella della piazza, è stato appeso il Filo Rosso delle Letterine delle Feste.

L'iniziativa del Filo Rosso è nata grazie a Valentina Bertoli, titolare di un nido. Nel 2018, l'educatrice accompagnò i suoi piccoli bambini alle bancarelle e prima di tornare a casa appese alla Stella un filo rosso con le letterine. Le letterine sono state viste dal sindaco Federico Sboarina, innescando un tam tam che si concluse con la scoperta di chi aveva avuto l'idea. Da quel momento il Filo Rosso è diventato parte integrante delle festività. Nel 2019, inoltre, la Bertoli ideò un francobollo da applicare sulle letterine. E nell'anno successivo, il sindaco è diventato primo testimonial dell'iniziativa. Mentre, per l’edizione 2021, il nuovo testimonial è stato individuato nel musicista e cantante della Al B Band Alberto Salaorni.

Ogni anno all’iniziativa è legata una raccolta fondi per associazioni che trattano temi e problematiche sociali. Quest'anno a beneficiare del prezioso supporto saranno le associazioni Amo Baldo Garda Assistenza Malato Oncologico Associazione "Miki de Beni" e Africagoo Progetto Cucire il Futuro. «Ogni anno che passa viene sempre più curato il lavoro di selezione delle associazioni a cui destinare la raccolta fondi - ha detto la Bertoli - Ho personalmente visitato le associazioni, cercando bene di capirne l’operato, che è in linea con l’attività che svolgo, di educatrice in determinati contesti».