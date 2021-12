Con 238 espositori, tornano in Banchetti di Santa Lucia. Piazza Bra chiusa al traffico

Lunedì prossimo, 13 dicembre, è il giorno di Santa Lucia e nel cuore di Verona torneranno i tradizionali banchetti. Saranno 238 gli espositori in Piazza Bra, che per l'occasione da stasera chiude al traffico. L'allestimento è già iniziato e gli ambulanti saranno aperti da domani a domenica dalle 8 alle 23, mentre lunedì l'orario di apertura sarà dalle 8 alle 20.

Per entrare nella zona della Fiera di Santa Lucia saranno in vigore le misure di sicurezza degli altri mercati: mascherina, distanziamento e Green Pass. Non sono stati previsti varchi di controllo, ma saranno effettuate verifiche a campione.

Durante la manifestazione, organizzata dal Comunedi Verona e da Confesercenti, sarà possibile incontrare Santa Lucia in Piazza Bra domenica pomeriggio alle 16.30 e alle 18. Mentre domani, alle 16, la Santa sarà in piazza al Chievo.

«Uniamo un momento di gioia a un momento di riscoperta del nostro passato - ha commentato l'assessore al commercio Nicolò Zavarise - Oltre a Piazza Bra, arriviamo al Chievo, ma nei prossimi anni vorremmo portare la Santa in tutti i quartieri».

«Un percorso iniziato due anni fa che vogliamo riprendere e rilanciare - ha detto il direttore generale di Confesercenti Verona Alessandro Torluccio - Una rievocazione della storia di Santa Lucia e della nostra tradizione per far conoscere a grandi e piccoli come è nato questo bellissimo appuntamento».



(Santa Lucia con Zavarise e i rappresentanti di Confesercenti)

E la chiusura temporanea alle auto e alle moto di Piazza Bra, in occasione dei banchetti di Santa Lucia, potrebbe essere l'occasione per pensare ad una maggiore pedonalizzazione della piazza. Lo chiede da tempo il movimento Traguardi, che vorrebbe avviare una seria riflessione ed infine arrivare alla stesura di un piano complessivo della mobilità in centro. «Verona, purtroppo, si conferma una delle poche città con un centro storico quasi completamente carrabile, a fronte di una gestione contraddittoria del traffico che negli ultimi mesi ha previsto l'aumento dei plateatici, da un lato, e l'apertura incontrollata della Ztl dall'altro», hanno commentato Tommaso Ferrari, consigliere comunale, e Pietro Trincanato, presidente di Traguardi.