Gestione e tutela dello Squaranto e del Fibbio: prima Tavola tematica a Montorio

Emergenza climatica e gestione delle risorse idriche, per capire come tutelare e difendere il torrente Squaranto e il fiume Fibbio. È questo il tema della prima Tavola tematica in programma lunedì 30 gennaio, alle ore 20.30, nella sala Polifunzionale “Papa Giovanni Paolo II” in piazza Penne Nere a Montorio.

All’incontro, aperto a tutto la cittadinanza, promosso dalla 8a circoscrizione, interverranno il consigliere regionale Enrico Corsi promotore dell’iniziativa, il consigliere comunale Carlo Beghini e la presidente della circoscrizione Claudia Annechini.

Fra gli ospiti della Tavola tematica anche l’assessore alla Transizione ecologica Stefania Zivelonghi.

Il confronto pubblico vuole essere il punto di partenza per dare avvio ad una campagna di informazione e di sensibilizzazione sul tema della gestione e conservazione dello Squaranto e del Fibbio, da realizzarsi in collaborazione con istituzioni ed enti di competenza.

A partire dalle richieste di alcuni cittadini, comitati ed associazioni, l’8a Circoscrizione ha infatti avviato un percorso di mediazione tra comunità locale ed enti preposti alla gestione, manutenzione e tutela delle risorse idriche che vede ora la nascita del primo incontro.

Durante l’appuntamento sarà quindi analizzato il tema dell’emergenza climatica e della gestione delle risorse idriche, considerando da un lato l’alluvione e lo straripamento, dall’altro la siccità e il prosciugamento.

La Tavola coinvolgerà anche gruppi e comitati del territorio, per sensibilizzare alla storicità dei fenomeni, aumentare la consapevolezza ambientale sul tema e fornire alla cittadinanza gli strumenti per capire, eventualmente, come comportarsi in caso di emergenza.