A Verona torna la festa di Capodanno nei quartieri per over 65: «Prezzo calmierato e divertimento inclusivo»

«Buon cibo, musica, balli assicurati ma con caratteristiche diverse e soprattutto la possibilità di trascorrere l’arrivo del nuovo anno in compagnia spendendo una cifra alla portata di tutti e vicino a casa». Viene presentato così da Palazzo Barbieri il Capodanno nei quartieri per i cittadini over 65. Il 31 dicembre, infatti, in tutto il territorio comunale i cittadini del Comune di Verona che hanno compiuto i 65 anni potranno partecipare ad una delle iniziative organizzate per un intrattenimento «più inclusivo per il maggior numero di persone». Un forrmat avviato già lo scorso anno dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le circoscrizioni e le tante e diverse realtà del territorio che vi aderiscono.

«Visto il successo riscosso dalla prima edizione - ha dichiarato l’assessora alle politiche sociali e abitative Luisa Ceni - anche quest’anno riproponiamo l’iniziativa coinvolgendo le associazioni del territorio e con un intrattenimento inclusivo e rivolto ad una più vasta platea di persone. Credo sia la modalità giusta per far usufruire a quanti più cittadini possibile un servizio che viene erogato dai quartieri stessi. Un impegno che parte dal basso, che punta a realizzare soluzioni di incontro e di divertimento innovative e diverse, vicine alle persone, ad un costo alla portata di tutti. Il Comune, come lo scorso anno contribuirà economicamente e i partecipanti godranno dell’iniziativa ad un prezzo calmierato, una cifra che darà modo a più persone di trascorrere una serata in compagnia, ad un costo calmierato. Un ringraziamento anche alle Circoscrizioni che hanno collaborato per la buona riuscita degli eventi, contribuendo anche in alcuni casi con fondi propri».

L’evento è stato presentato questa mattina dagli assessori alle politiche sociali e abitative Luisa Ceni e al decentramento Federico Benini. Presenti la consigliera comunale referente del progetto Città Sane Annamaria Molino e i presidenti delle Circoscrizioni 1^ Lorenzo Dalai, 3^ Riccardo Olivieri, 7^ Carlo Pozzerle. «Un’iniziativa che porta i festeggiamenti dell’ultimo dell’anno in tutte le Circoscrizioni - ha dichiarato l’assessore al Decentramento Federico Benini -. Fino al 2021, infatti, ci si recava in un solo luogo, mentre oggi viene data la possibilità, con piccoli spostamenti, di raggiungere luoghi diversi, dove sono proposte tante soluzioni di divertimento. Un format che vogliamo far crescere ed ampliare anche nei prossimi anni, per poter garantire un momento di festa sempre più inclusivo e alla portata di tutti».

In merito è intervenuta anche la consigliera comunale, referente del progetto Città Sane, Annamaria Molino: «Una città sana è una città che mette in atto tutta una serie di iniziative per promuovere e tutelare la salute delle persone, intesa come benessere fisico, psichico, sociale attraverso un corretto stile di vita. Non c’è dubbio che questa iniziativa si inserisce perfettamente in questo obiettivo. Un lavoro importante reso possibile dalle Circoscrizioni interessate in primis alla realizzazione dell’evento».

Su tutto il territorio comunale saranno disponibili, come lo scorso anno, 670 posti. Gli eventi sono promossi dalle associazioni Usacli ASD Horse Valley, Blu Star Dance Asd Gruppo Promozionale Quartiere Borgo Trieste, Circolo Noi San Giuseppe all’Adige APS, Associazione Tamzarà, Circolo Acli Verona Sud Ovest, Gruppo Promozionale Quartiere Borgo Trieste e Parrocchia di Montorio, che stanno già raccogliendo le iscrizioni.

I riferimenti delle associazioni organizzatrici per informazioni e prenotazioni