Capodanno in Piazza Bra: finalisti di X Factor ma senza fuochi d'artificio

È iniziato il conto alla rovescia per lo spettacolo di Capodanno in Piazza Bra a Verona. La serata è organizzata dalla società Eventi Verona in collaborazione con Rtl 102.5 e vedrà salire sul palco i finalisti dell'edizione 2023 di X Factor. A partire dalle 23, si esibiranno dunque la vincitrice Sarafine con la veronese Maria Tomba, gli Stunt Pilots e Il Solito Dandy. E dopo il brindisi di mezzanotte, si ballerà con la "Discoteca Nazionale" di Andrea De Sabato e dj Sautufau.

A presentare l'evento ieri, 20 dicembre, a Palazzo Barbieri c'erano l'assessore alle politiche giovanili Jacopo Buffolo, la cantante Maria Tomba, Francesca Cheyenne conduttrice di Rtl 102.5 e in collegamento il conduttore Angelo Baiguini.

«Un Capodanno pensato in particolare per le nuove generazioni - ha evidenziato Buffolo - grazie alla partecipazione di giovani artisti emergenti, freschi dell’esperienza di X Factor, apprezzati e seguiti da tanti ragazzi e ragazze. Puntiamo a realizzare in piazza una grande festa della musica. È un piacere poter accogliere fra i giovani finalisti ed ospiti speciali della serata anche la veronese Maria Tomba, che durante il talent ha brillato per le sue doti musicali».

«Sono emozionatissima di salire sul palcoscenico che fino a qualche anno fa ho visto da spettatrice - ha dichiarato Tomba - Affronterò questa serata con lo spirito che mi caratterizza: cantare mettendo cuore e anima nelle mia musica. È così che ho intrapreso l’avventura di X Factor e spero di continuare a divertire ed emozionare».

È in fase di definizione il piano della sicurezza, strutturato sull’impianto già utilizzato lo scorso anno, che prevede in Piazza Bra più di un centinaio di stuart a disposizione, transennature antipanico e misure di contenimento e prevenzione del rischio già collaudate con questura e prefettura.

Ed in linea con tante altre città italiane ed europee, anche il Comune di Verona ha scelto di non effettuare alcun gioco pirotecnico in Piazza Bra durante i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, con l’obiettivo di salvaguardare maggiormente l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, la quiete delle persone più fragili ed evitare i rischi di incendio e i disagi degli animali domestici. Una scelta condivisa anche con la questura.

Già da tempo è vietato sul territorio comunale far esplodere botti e petardi in presenza di persone ed animali e a meno di 500 metri da ricoveri, cliniche, ospedali, case di cura, scuole, condomini, centri abitati, luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, siti di interesse comunitario, aree naturalistiche e oasi protette, strutture spazi verdi e pubblici destinati ad animali d'affezione. Ed è vietato anche condurre in qualsiasi momento animali d'affezione, in particolare cani e gatti, in luoghi dove vengono effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati.

«Anche su questo tema serve un cambio culturale - ha spiegato l'assessore Buffolo - che passa sia da una maggiore politica di sensibilizzazione della cittadinanza che attraverso i buoni esempi, come la decisione presa quest’anno di non effettuare in Piazza Bra i fuochi. Tante altre città grandi e piccole hanno fatto da tempo questa scelta che abbiamo ritenuto di condividere».