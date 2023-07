Federica Pellegrini in dolce attesa, la conferma data con un video su Instagram

Sulle note di Viva La Vida dei Coldplay, con un video su Instagram, la coppia formata da Federica Pellegrini e Matteo Giunta ha annunciato l'arrivo di un bambino. L'ex nuotatrice professionista, veronese d'adozione, ha confermato di essere incinta, ma lo ha fatto a modo suo, lanciando una sfida.

Nel video condiviso sia sul suo profilo che in quello del marito, Federica Pellegrini mostra una scritta sulla pancia: «We'll take it back», che tradotto dall'inglese significa: «Ce lo riprenderemo». Un messaggio indirizzato alla nuotatrice Mollie O'Callaghan, la quale proprio oggi ai Mondiali di Nuoto di Fukuoka, in Giappone, ha battuto il record dei 200 stile libero che apparteneva proprio a Federica Pellegrini.

Nella didascalia della foto, Pellegrini si è complimentata con O'Callaghan, ma con il messaggio scritto sulla pancia ha voluto al tempo stesso metterla in guardia. Non è detto, infatti, che il record stabilito oggi non possa essere battuto in futuro da una nuotatrice italiana.